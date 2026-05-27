Tourisme

Les réseaux sociaux, prescripteurs des destinations hors des sentiers battus

À travers des clips vidéo capturant le rythme de la vie villageoise, la cuisine locale ou des paysages naturels sereins, de nombreux jeunes contribuent à promouvoir un tourisme authentique et riche en émotions, ouvrant ainsi des perspectives pour le développement du tourisme communautaire, de l’économie locale et la préservation de l’identité culturelle.

Certaines destinations photogéniques deviennent la coqueluche des réseaux sociaux, comme les rizières en terrasse dans la commune de Ban Liên, dans la province de Lào Cai. Photo: vietnamtourism.gov.vn
Certaines destinations photogéniques deviennent la coqueluche des réseaux sociaux, comme les rizières en terrasse dans la commune de Ban Liên, dans la province de Lào Cai. Photo: vietnamtourism.gov.vn

Hanoi (VNA) – L’essor rapide des réseaux sociaux est devenu un puissant vecteur de connexion entre les destinations locales et les voyageurs, contribuant à promouvoir le tourisme communautaire, à stimuler la croissance économique locale et à préserver l’identité culturelle.

Les exemples de réussite se multiplient, à l’instar de Vàng Thi Thông, une femme de l’ethnie Tày originaire de la commune de Ban Liên, dans la province de Lào Cai (Nord). Bien avant d’être révélée au grand public grâce à une émission de téléréalité, elle et sa famille avaient discrètement développé un tourisme communautaire dans cette région montagneuse.

À travers des clips vidéo partagés sur des plateformes comme TikTok et Facebook, elle a présenté le quotidien de son village : la préparation des repas pour les visiteurs, la récolte du thé Shan Tuyêt, la cuisine dans une maison traditionnelle sur pilotis et les visites guidées des plantations de thé enveloppées de brume. L’authenticité de ces vidéos a suscité un intérêt croissant pour Ban Liên, autrefois une destination méconnue des touristes.

Vàng Thi Thông a commencé à partager des photos de son village sur les réseaux sociaux en 2021, avant de se tourner progressivement vers la réalisation de courtes vidéos à mesure que ses compétences numériques s’amélioraient. Elle a décrit l’expérience de faire découvrir les coutumes et traditions locales à un public plus large comme une expérience à la fois enrichissante et gratifiante.

L’impact des réseaux sociaux est indéniable. Les séjours chez l’habitant à Ban Liên attirent davantage de visiteurs, tandis que les habitants sont de plus en plus sensibilisés à la nécessité de préserver les paysages, le patrimoine culturel et les activités touristiques communautaires. La destination est désormais régulièrement évoquée dans les groupes de voyage et les discussions en ligne des jeunes voyageurs.

Parallèlement, la chaîne TikTok «Khoai Lang Thang» s’est imposée comme un exemple de la manière dont les jeunes créateurs de contenu racontent l’histoire du tourisme vietnamien à travers des contenus authentiques et captivants. Plutôt que de se concentrer sur les destinations de luxe, la chaîne met en avant les modes de vie locaux, la cuisine traditionnelle, les marchés ruraux, les villages d’artisans et des lieux moins connus du pays.

Nguyên Tiên Dat, directeur de l’agence de voyages AZA et vice-président de l’Association du tourisme de Hanoi, a estimé que les réseaux sociaux sont devenus un outil marketing particulièrement efficace pour le secteur du tourisme. Les jeunes ne se contentent pas de promouvoir les destinations, ils contribuent également à leur forger une identité numérique distinctive à l’ère du numérique.

Il a constaté que les agences de voyages ont directement profité de cette tendance, la demande de circuits vers des destinations telles que Hà Giang ayant considérablement augmenté. De nombreux voyageurs contactent désormais les voyagistes en leur fournissant des captures d’écran ou des vidéos vues sur TikTok et en se renseignant sur la disponibilité de circuits vers ces destinations.

Phung Quang Thang, président de l’Association vietnamienne du tourisme vert, a déclaré que la promotion sur les réseaux sociaux par les jeunes a contribué à créer des moyens de subsistance pour les communautés locales, profitant notamment aux propriétaires de chambres d’hôtes, aux guides locaux, aux transporteurs et aux vendeurs de spécialités régionales, en particulier dans les zones reculées disposant de ressources promotionnelles limitées mais d’un fort potentiel touristique.

Les experts ont toutefois insisté sur la nécessité de veiller à ce que le contenu touristique reste responsable, authentique et respectueux des cultures locales, tout en évitant le sensationnalisme et en soutenant la transition vers un tourisme plus durable. – VNA

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