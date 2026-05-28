Politique

La KfW prépare de nouveaux projets de coopération au Vietnam

La KfW prépare actuellement trois projets au Vietnam et prévoit leur signature et leur lancement dans les délais prévus, contribuant ainsi au renforcement de la coopération bilatérale.

Le vice-ministre des Finances, Tran Quoc Phuong, et Christiane Laibach, membre du Conseil d’administration du groupe KfW. Photo: mof.gov.vn
Le vice-ministre des Finances, Tran Quoc Phuong, et Christiane Laibach, membre du Conseil d’administration du groupe KfW. Photo: mof.gov.vn

Hanoï (VNA) – Le vice-ministre des Finances, Tran Quoc Phuong, a salué le soutien du gouvernement allemand et de la Banque allemande de développement (KfW) au développement socio-économique du Vietnam au cours des dernières années, lors d’une rencontre tenue le 27 mai à Hanoï avec Christiane Laibach, membre du Conseil d’administration du groupe KfW.

Selon lui, la KfW est un partenaire de développement important du Vietnam, notamment dans les domaines des infrastructures, de l’énergie, de l’environnement, de la croissance verte et de la lutte contre le changement climatique.

La Banque soutient en priorité des secteurs où l’Allemagne dispose d’une solide expertise et où le Vietnam a des besoins importants, comme la formation professionnelle et le développement des compétences de la main-d’œuvre, a-t-il précisé.

Tran Quoc Phuong a estimé que la qualité des ressources humaines constituait un levier essentiel pour soutenir une croissance plus forte dans les années à venir. Il a également salué l’expertise allemande ayant aidé le Vietnam à élaborer une planification intégrée des infrastructures dans les transports, la lutte contre l’érosion et l’adaptation au changement climatique.

Selon lui, dans le cadre du plan gouvernemental sur l’utilisation de l’aide publique au développement (APD) et des prêts étrangers à taux préférentiels pour la période 2026-2030, le Vietnam accordera la priorité aux projets à fort impact contribuant à l’amélioration des infrastructures socio-économiques.

Le vice-ministre a souligné l’importance des projets capables de stimuler le développement aux niveaux national, régional et local, tout en répondant aux enjeux liés à l’environnement, au changement climatique, aux sciences et technologies, à l’innovation, à la transition énergétique, à la transition verte et à la transformation numérique. Selon lui, la KfW dispose d’une riche expérience et d’un fort potentiel pour approfondir sa coopération avec le Vietnam dans ces domaines.

Christiane Laibach a, de son côté, affirmé que les infrastructures, la formation de la main-d’œuvre, les sciences et technologies, l’innovation, la transition énergétique, la transition verte et la transformation numérique étaient des moteurs essentiels d’une croissance durable. Elle a ainsi salué l’orientation du gouvernement vietnamien et du ministère des Finances visant à réorienter les financements du développement vers ces secteurs.

Elle a ajouté que le développement du secteur privé devenait progressivement un pilier majeur de la stratégie de développement du Vietnam, tandis que les investissements dans l’énergie, les transports et les infrastructures résilientes au changement climatique apporteraient des bénéfices concrets à la population et soutiendraient une croissance durable.

Christiane Laibach a indiqué que la KfW préparait actuellement trois projets au Vietnam et prévoyait leur signature et leur lancement dans les délais prévus, contribuant ainsi au renforcement de la coopération bilatérale.

En réponse, Tran Quoc Phuong a affirmé que le ministère vietnamien des Finances poursuivrait sa coopération étroite avec la KfW afin d’accélérer la mise en œuvre des projets et de garantir une utilisation efficace des financements du développement au bénéfice des deux parties. -VNA

#KfW #Allemagne #coopération Allemagne
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