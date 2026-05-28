Tourisme

Le tourisme vert devient une nouvelle norme pour les professionnels vietnamiens

Face à l’évolution des attentes des voyageurs et aux impératifs de développement durable, le Vietnam intensifie la “verdisation” de son secteur touristique. Entre stratégies nationales, initiatives locales et engagement croissant des entreprises, la transition écologique s’impose désormais comme une condition essentielle de compétitivité et de pérennité pour l’industrie du tourisme.

Le tourisme vert devient une nouvelle norme pour les professionnels vietnamiens. Photo: VNA
Le tourisme vert devient une nouvelle norme pour les professionnels vietnamiens. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le tourisme vert n’est plus une simple tendance au Vietnam, mais devient progressivement un impératif stratégique pour les destinations, les entreprises et les collectivités locales. Dans un contexte où les exigences environnementales gagnent du terrain à l’échelle mondiale, le secteur touristique vietnamien accélère sa transition vers des modèles de développement plus durables, conciliant protection des ressources, attractivité des destinations et compétitivité économique.

Selon une enquête réalisée en 2026 par la plateforme de voyage numérique Agoda, 77 % des touristes asiatiques affirment prendre en compte les critères de durabilité dans la préparation de leurs voyages. Le Vietnam figure parmi les marchés les plus sensibles à cette évolution, avec 81 % des personnes interrogées considérant la durabilité comme un critère de choix important, tandis que 43 % privilégient les établissements disposant de certifications environnementales.

Cette évolution des comportements pousse de plus en plus d’entreprises touristiques vietnamiennes à intégrer des critères durables dans leurs produits et services. Les offres axées sur l’écotourisme, les circuits “net zéro”, l’agriculture biologique ou encore les expériences culturelles locales se multiplient à travers le pays.

Lors du Salon international du tourisme du Vietnam (VITM Hanoi 2026), plusieurs acteurs majeurs du secteur ont présenté de nouvelles gammes de produits orientés vers le tourisme responsable. L’entreprise Vietravel a notamment dévoilé sa collection « Nouvelle Génération », intégrant les critères ESG et l’indice d’expérience de vie LEI dans l’ensemble de ses processus de conception et d’exploitation, avec des circuits tels que « Ben Tre – Passeport Net Zero » ou « Vivre vert avec le Mékong ».

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Hôtel Flamingo Cat Ba. Photo: VNA

De son côté, Vietluxtour a lancé un écosystème de produits baptisé “Tourisme vert et engagement ESG”, mettant l’accent sur la responsabilité sociale et les expériences humaines à travers des circuits consacrés notamment à la protection des tortues marines à Con Dao, au tourisme responsable à Ha Giang ou encore aux itinéraires cyclables dans la province de Ninh Binh.

Pour Tran The Dung, directeur général de Vietluxtour, le tourisme vert constitue désormais une nouvelle norme du secteur plutôt qu’une orientation temporaire. Selon lui, les entreprises engagées précocement dans la transition écologique disposeront d’un avantage concurrentiel durable sur le marché international.

Parallèlement, plusieurs destinations touristiques vietnamiennes privilégient désormais la préservation des espaces naturels au détriment de l’urbanisation intensive. Des investissements sont réalisés dans les systèmes de traitement des déchets, la réduction de l’empreinte environnementale et le développement d’expériences plus respectueuses de l’environnement.

Cette dynamique s’inscrit dans les grandes orientations stratégiques du Vietnam. La Stratégie de développement du tourisme à l’horizon 2030 souligne la nécessité d’un développement durable et inclusif fondé sur la croissance verte. Le Plan directeur du système touristique pour la période 2021-2030, avec vision à l’horizon 2045, fixe pour objectif de faire du tourisme un secteur économique clé reposant sur un modèle de croissance durable.

Dans cette perspective, l’Association du tourisme du Vietnam (VITA) a élaboré le référentiel « VITA Green », un ensemble de critères destinés aux destinations touristiques, aux établissements d’hébergement, aux agences de voyages et aux services de restauration. Inspiré de certifications internationales reconnues telles que GSTC, Travelife ou Green Key, ce dispositif vise à aider les entreprises vietnamiennes à s’intégrer plus facilement aux chaînes d’approvisionnement touristiques mondiales.

Selon Vu The Binh, président de VITA, le système prévoit plusieurs niveaux de certification – standard, avancé et excellence – afin d’encourager une amélioration continue adaptée aux capacités de chaque entreprise. À ce jour, plus de 70 établissements et entreprises ont obtenu la certification VITA Green, devenant ainsi les premiers acteurs officiellement reconnus du tourisme vert au Vietnam.

Malgré ces avancées, plusieurs défis persistent, notamment pour les petites et moyennes entreprises qui manquent parfois de ressources ou de visibilité sur les modalités concrètes de la transition écologique. De nombreux professionnels estiment encore que le « verdissement » implique des coûts d’investissement élevés.

Toutefois, certaines expériences montrent qu’une transition progressive reste accessible. Le directeur général du Ninh Binh Legend Hotel, Tong Anh De, explique que son établissement, récemment certifié VITA Green, a commencé par des actions simples comme la réduction du plastique à usage unique, la limitation des impressions papier, l’utilisation de bouteilles en verre, le remplacement progressif des équipements énergivores ou encore le recours accru aux produits locaux.

Selon lui, des changements modestes mais appliqués de manière constante peuvent produire des résultats significatifs à long terme. Pour les acteurs du tourisme vietnamien, la transition verte apparaît ainsi de plus en plus comme un investissement stratégique au service de la compétitivité et du développement durable du secteur. -VNA

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