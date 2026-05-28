Politique

Conférence nationale des Conseils populaires pour le déploiement de ses missions

La Conférence nationale des Conseils populaires afin de définir les orientations et les missions du mandat 2026-2031 s’est tenu en présentiel à Hanoï et en visioconférence avec les 33 provinces et villes du pays dans la matinée du 28 mai.

La Conférence nationale des Conseils populaires afin de définir les orientations et les missions du mandat 2026-2031. Photo : VNA
La Conférence nationale des Conseils populaires afin de définir les orientations et les missions du mandat 2026-2031. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 28 mai, le Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN) a organisé la Conférence nationale des Conseils populaires afin de définir les orientations et les missions du mandat 2026-2031. L’événement s’est tenu en présentiel à Hanoï et en visioconférence avec les 33 provinces et villes du pays.

Le président de l'AN, Tran Thanh Man, membre du Bureau politique, a présidé la conférence. Des représentants du Conseil des ethnies, des commissions parlementaires, de la direction du Bureau de l'AN, du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, ainsi que des dirigeants des ministères, secteurs centraux et localités y ont également participé.

Dans son discours d’ouverture, Tran Thanh Man a souligné l’importance particulière de cette rencontre, destinée à dresser le bilan des activités des Conseils populaires et à réaffirmer le rôle des organes élus locaux dans la nouvelle phase de développement national. Selon lui, il est nécessaire d’évaluer de manière approfondie les résultats obtenus, les limites constatées ainsi que les enseignements tirés, afin de définir les orientations du mandat 2026-2031 dans un contexte de restructuration du système politique visant davantage d’efficacité, de professionnalisme et au plus près des citoyens.

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Le président de l'AN, Tran Thanh Man, membre du Bureau politique, a présidé la conférence. Photo : VNA



Selon lui, le mandat 2021 - 2026 a été exceptionnel, marquée par des défis mondiaux inédits tels que la pandémie de COVID-19 et l'instabilité internationale. Le Parti et l'État ont mis en œuvre des décisions stratégiques sur le renouvellement du modèle de croissance, la transformation numérique nationale et la réforme de l'appareil administratif. Sous la direction étroite du Comité central, du Bureau politique et du Secrétariat, les Conseils populaires ont su confirmer leur statut d'organes du pouvoir d'État local, représentant la volonté et le droit de maîtrise du peuple.

Le dirigeant a toutefois relevé plusieurs difficultés persistantes liées au modèle d’administration à deux niveaux, notamment l’étendue du territoire administratif, la surcharge de travail et les disparités de compétences entre les cadres. Il a annoncé qu’un bilan de l’application de ce modèle de gouvernance locale serait réalisé par le Bureau politique et le Secrétariat au début du mois de juillet 2026.

Pour le mandat 2026 - 2031, le Comité permanent de l'AN encourage des approches innovantes pour stimuler une croissance économique à deux chiffres et renforcer le contrôle du pouvoir. Un accent particulier est mis sur l'intégration des technologies avancées, de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle (IA) dans le fonctionnement parlementaire local. Enfin, les délégués ont été invités à s’inspirer du modèle de transition numérique développé par Hanoï, la capitale se déclarant prête à partager ses expériences les plus concluantes avec les autres localités afin de favoriser une mise en œuvre efficace dans les années à venir.- VNA

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