Société

FTU et la Mission du Vietnam à Genève organisent une table ronde sur le commerce international

L’événement visait à permettre aux enseignants et étudiants de la FTU d’approcher les questions centrales des politiques commerciales internationales sous l’angle de leur mise en œuvre concrète.

Délégués lors de l'événement. Photo: VNA
Délégués lors de l'événement. Photo: VNA

Genève (VNA) – La Mission permanente du Vietnam à Genève, en coordination avec l’Université du Commerce extérieur de Hanoï (FTU), a organisé le 26 mai une table ronde en présentiel et en ligne sur les regards internationaux concernant les subventions transnationales et leurs implications pour le Vietnam.

L’événement visait à permettre aux enseignants et étudiants de la FTU d’approcher les questions centrales des politiques commerciales internationales sous l’angle de leur mise en œuvre concrète.

Cette initiative de la Mission du Vietnam à Genève vise à renforcer les liens entre les établissements de formation vietnamiens et les experts du droit, du commerce et de l’investissement internationaux basés à Genève.

La Mission du Vietnam à Genève a invité comme intervenant Me Manuel Miranda, directeur du cabinet Deminimis Law et spécialiste du droit commercial international. L’intervenant a présenté des analyses sur le cadre juridique de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les pratiques de certains membres de l’OMC ainsi que les défis juridiques liés à plusieurs différends commerciaux majeurs. Il a également souligné la nécessité pour les gouvernements et les entreprises d’adopter des stratégies flexibles face aux évolutions des politiques commerciales internationales.

En 2022, la FTU est devenue le seul établissement vietnamien sélectionné par l’OMC pour participer au programme WTO Chairs pour la période 2022-2026. À cette occasion, la Mission du Vietnam à Genève et la FTU ont signé un mémorandum de coopération visant à soutenir les activités de l’université dans le cadre de ce programme. - VNA

#Genève #OMC #WTO #FTU #Université du Commerce extérieur #subventions transnationales Suisse
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