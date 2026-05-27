Société

Vietnam–Nations unies : vers un nouveau cadre de coopération pour le développement

Le Vietnam et les Nations unies poursuivent leurs discussions sur un nouveau cadre de coopération pour la période 2027-2031.

Panorama de la réunion. Photo: tapchikinhtetaichinh.vn.
Panorama de la réunion. Photo: tapchikinhtetaichinh.vn.

Hanoï (VNA) – Selon le ministère des Finances, la réunion annuelle 2026 du Comité conjoint Gouvernement vietnamien–Nations unies pour le cadre de coopération s’est tenue récemment au siège du ministère des Finances, sous la coprésidence du vice-ministre des Finances Tran Quoc Phuong et de Silvia Danailov.

Le vice-ministre Tran Quoc Phuong a souligné que cette réunion intervenait dans un contexte où le Vietnam entrait dans une nouvelle phase de développement avec de nombreux objectifs stratégiques à long terme, tandis que la coopération entre le Vietnam et les Nations unies faisait face à des exigences de renouvellement tant sur le fond que dans les méthodes de mise en œuvre.

De son côté, Silvia Danailov a salué les relations de coopération étroites, constructives et de confiance entre le gouvernement vietnamien et les Nations unies, les qualifiant de base importante pour promouvoir les priorités de développement du Vietnam ainsi que la mise en œuvre efficace du cadre de coopération actuel.

Selon la représentante de l’ONU, le processus d’élaboration du nouveau cadre de coopération entre le Vietnam et les Nations unies a franchi plusieurs étapes importantes depuis son lancement en août dernier. Les Nations unies ont salué la participation active des ministères et secteurs vietnamiens aux consultations, contribuant ainsi à définir les priorités stratégiques du futur cadre de coopération.

De son côté, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Dang Hoang Giang a affirmé que le Vietnam appréciait le soutien et l’accompagnement des Nations unies dans le développement socio-économique du pays au cours des dernières années.

Selon lui, le cadre de coopération pour la période 2027-2031 devrait à la fois soutenir les objectifs de développement du Vietnam et permettre au pays de partager ses expériences avec d’autres nations. Il a également souligné que l’année 2027 marquerait le 50e anniversaire de l’adhésion du Vietnam aux Nations unies.

Lors de la réunion, les représentants des Nations unies ont présenté les résultats de la mise en œuvre du cadre de coopération pour 2022-2026 ainsi que les grandes orientations du futur cadre de coopération pour le développement durable Vietnam–Nations unies pour la période 2027-2031.

Soulignant que les ressources constituaient un défi majeur pour les années à venir, le vice-ministre Tran Quoc Phuong a estimé qu’il était important de sélectionner des programmes et projets réellement pertinents, ayant un impact concret et répondant aux priorités de développement du Vietnam.

Il a également proposé que le nouveau cadre de coopération intègre le bilan de la mise en œuvre des Objectifs de Développement durable (ODD) à l’horizon 2030, considéré comme une étape importante dans la coopération entre le Vietnam et les Nations unies. -VNA

#coopération Vietnam ONU #développement durable #cadre de coopération 2027-2031
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