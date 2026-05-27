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Le Vietnam veut renforcer sa coopération éducative avec RMIT

Le vice-Premier ministre Le Tien Chau a proposé à l’Université RMIT Melbourne de considérer le Vietnam comme un partenaire stratégique et de poursuivre l’extension de ses investissements dans le pays.

Layton Pike (à gauche), vice-président de l’Université RMIT Melbourne et président du Conseil d’administration de RMIT Vietnam, et le vice-Premier ministre Le Tien Chau. Photo: VNA
Layton Pike (à gauche), vice-président de l’Université RMIT Melbourne et président du Conseil d’administration de RMIT Vietnam, et le vice-Premier ministre Le Tien Chau. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Le Tien Chau a affirmé le 27 mai que le gouvernement vietnamien créait toujours des conditions favorables aux établissements internationaux de renom afin qu’ils puissent mener des activités stables et durables au Vietnam et contribuer au développement du système éducatif national.

Lors d’une rencontre avec Layton Pike, vice-président de l’Université RMIT Melbourne et président du Conseil d’administration de RMIT Vietnam, le vice-Premier ministre a salué les contributions de RMIT, en particulier de RMIT Vietnam, au cours des 25 dernières années dans le domaine de l’éducation.

Il a souligné que le Vietnam considérait le développement des ressources humaines de haute qualité comme l’une des trois percées stratégiques de sa nouvelle phase de développement.

Le vice-Premier ministre a également indiqué que le Bureau politique avait récemment publié la Résolution n°71-NQ/TW sur les avancées dans le développement de l’éducation et de la formation, qui considère l’enseignement supérieur comme un pilier essentiel pour former des ressources humaines hautement qualifiées et promouvoir la science, la technologie et l’innovation.

De son côté, Layton Pike a affirmé que l’Université RMIT Melbourne continuerait d’élargir ses investissements et ses activités au Vietnam.

Constatant le fort potentiel de coopération entre le Vietnam et l’Australie dans l’éducation et la formation, Le Tien Chau a proposé à l’Université RMIT Melbourne de considérer le Vietnam comme un partenaire stratégique et de poursuivre l’extension de ses investissements dans le pays.

Le vice-Premier ministre a également indiqué qu’il demanderait aux ministères, secteurs et autorités locales concernés de résoudre rapidement certaines difficultés liées au projet de nouveau campus de RMIT Vietnam et d’accompagner l’université dans les procédures d’investissement.

Il a par ailleurs souhaité que l’Université RMIT Melbourne coopère avec le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation pour élargir les programmes liés à l’intelligence artificielle, aux sciences des données, aux semi-conducteurs, aux énergies renouvelables et à l’économie numérique...

Il a notamment proposé à l’Université RMIT Melbourne de participer aux activités de conseil en politiques publiques au Vietnam, dans un premier temps à travers un examen global du système des textes juridiques et réglementaires.

Enfin, Le Tien Chau a exprimé l’espoir que RMIT Vietnam continuerait d’être un partenaire de confiance contribuant au développement des ressources humaines de haute qualité du Vietnam et au renforcement des relations entre le Vietnam et l’Australie. -VNA

#RMIT Vietnam #Université RMIT Melbourne #Le Tien Chau #coopération éducative
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