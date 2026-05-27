Mois d’action pour les enfants 2026 : la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan appelle à renforcer la sécurité numérique

Quang Ninh (VNA) - La vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuan, également présidente du Conseil de parrainage du Fonds de protection des enfants vietnamiens, a présidé le 27 mai, dans la province de Quang Ninh, une cérémonie de lancement du Mois d’action pour les enfants 2026.

Placé sous le thème "Des enfants heureux et en sécurité à l'ère du numérique", cet événement a été organisé conjointement par le ministère de la Santé et le Comité populaire provincial de Quang Ninh, en présence de hauts dirigeants du Front de la Patrie du Vietnam, de divers ministères, d'organisations internationales et de nombreux élèves locaux.

​Ce Mois d’action s’inscrit dans le contexte de l’accélération de la transformation numérique au Vietnam, avec pour objectif de promouvoir un environnement de vie sûr, sain et convivial, propice au développement physique, intellectuel et numérique des enfants. De nombreuses activités seront organisées à l’échelle nationale afin de renforcer la sécurité en ligne, de soutenir les enfants en situation difficile et de prévenir les accidents et les noyades.

​Lors de son intervention, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a souligné que l’investissement dans l’enfance demeure un investissement pour le développement durable et rapide du pays. Elle a salué les politiques publiques existantes, telles que la gratuité scolaire et les programmes de soutien aux élèves des zones frontalières, tout en soulignant que l’éducation aux compétences numériques est devenue une exigence impérative.

​En accord avec les orientations du Bureau politique sur l'innovation technologique, elle a insisté sur la nécessité de protéger les 26 millions d'enfants vietnamiens des dérives du cyberespace. La vice-présidente s’est dite préoccupée par le fait que le pays compte encore près de deux millions d’enfants en situation particulière ou exposés au risque d’y tomber, sans bénéficier pleinement des conditions nécessaires à leur développement intégral. De nombreux enfants continuent également de subir les pressions de la société moderne, tandis que les violences, les abus, les noyades, les accidents, les catastrophes naturelles et d’autres risques menacent toujours leur santé, leur sécurité et leur vie.

​Elle a exhorté les autorités à tous les niveaux à bâtir un environnement de vie sûr et convivial, à perfectionner le cadre juridique afin de sanctionner sévèrement les actes de maltraitance, ainsi qu’à accorder une attention accrue aux enfants issus des minorités ethniques et des régions reculées.

​En réponse à cet appel, la vice-présidente du Comité populaire de Quang Ninh, Nguyen Thi Hanh, a affirmé que la province mobilise en permanence d’importantes ressources en faveur de la protection sociale et des enfants, notamment à travers la gratuité de l’enseignement ainsi que le soutien aux frais de logement, de restauration et de transport pour les élèves des zones défavorisées et des régions peuplées de minorités ethniques.

Lors de l’événement, l’élève Pham Ngoc Tue Linh a exprimé le souhait de voir se multiplier les espaces de loisirs sécurisés et de bénéficier d'une formation sur des compétences essentielles à la vie quotidienne telles que la natation, l'autodéfense et l'usage responsable d'Internet.

​La cérémonie s'est conclue par un élan de solidarité, avec la remise de nombreuses bourses et cadeaux financés par des entreprises et des organisations partenaires au profit d'élèves en difficulté.

​Auparavant, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan s'était également rendue au Centre d'assistance sociale de Quang Ninh. -VNA

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