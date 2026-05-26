Sciences

Les orientations du SG To Lam donnent un nouvel élan à la communauté scientifique vietnamienne

La science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique sont désormais reconnues comme des moteurs essentiels du développement national, la recherche fondamentale constituant le socle de la création de connaissances et de technologies de pointe. Dans ce contexte, les orientations du secrétaire général du Parti et président To Lam ont été saluées comme un signal fort en faveur d’un renforcement stratégique de ce domaine, notamment en matière d’investissement, de ressources humaines et d’infrastructures de recherche.

Le professeur et docteur Tran Tuan Anh, vice-président de l’Académie vietnamienne des sciences et des technologies du Vietnam. Photo: VNA
Le professeur et docteur Tran Tuan Anh, vice-président de l’Académie vietnamienne des sciences et des technologies du Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La science et la technologie, l’innovation ainsi que la transformation numérique sont de plus en plus considérées comme des moteurs essentiels du développement national, la recherche fondamentale jouant un rôle de base dans la création de nouvelles connaissances et de technologies de pointe.

Lors d’une réunion tenue le 25 mai de la Permanence du Comité de pilotage sur le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique consacrée à la recherche fondamentale, sous la présidence du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président To Lam, plusieurs questions majeures liées au développement de la recherche fondamentale ont été abordées, notamment les mécanismes d’investissement, la formation des ressources humaines et la maîtrise des technologies stratégiques.

Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le professeur et docteur Tran Tuan Anh, vice-président de l’Académie vietnamienne des sciences et des technologies du Vietnam, a estimé que la recherche fondamentale constituait le socle indispensable pour permettre au Vietnam de créer ses propres technologies de pointe et de renforcer son autonomie scientifique.

Selon lui, les orientations du Parti et de l’État, notamment la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique relative aux percées dans le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale, confirment que l’investissement dans la recherche fondamentale représente un choix stratégique à long terme pour un développement durable.

Le professeur a toutefois souligné plusieurs obstacles persistants. Il a indiqué que les difficultés ne relevaient plus de la vision politique, mais principalement des mécanismes de gestion et de financement encore trop administratifs. Les investissements restent limités et dispersés, tandis que le pays manque de grands programmes scientifiques à long terme ainsi que de fonds de recherche de niveau international capables de soutenir durablement des équipes d’excellence.

Il a également évoqué les insuffisances des infrastructures scientifiques, précisant que de nombreux laboratoires clés, construits depuis plusieurs années, souffrent aujourd’hui d’un manque d’équipements modernes et de financements pour leur maintenance et leur fonctionnement.

Concernant l’orientation future de la recherche fondamentale, Tran Tuan Anh a estimé qu’il était nécessaire de préserver la liberté académique tout en répondant davantage aux besoins stratégiques du pays. Il a cité plusieurs domaines prioritaires déjà développés par l’Académie, notamment les technologies quantiques, les nouveaux matériaux pour l’énergie hydrogène, l’aéronautique et les hautes technologies.

Le responsable scientifique a également insisté sur l’urgence de développer les ressources humaines de haut niveau. Selon lui, le Vietnam devrait mettre en place une politique cohérente allant de l’enseignement secondaire à la recherche avancée afin de détecter et former les jeunes talents scientifiques. Il a regretté que la majorité des meilleurs étudiants se dirigent encore vers les secteurs économiques et financiers plutôt que vers les sciences fondamentales.

Enfin, il a affirmé que les orientations du secrétaire général du Parti et président To Lam constituaient « une source de motivation majeure » pour la communauté scientifique vietnamienne. D’après lui, cet engagement fort des plus hautes autorités renforcera la confiance des chercheurs et les encouragera à poursuivre des travaux de long terme au service du développement national. -VNA

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