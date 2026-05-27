Société

Vietnam : une nouvelle panoplie de mesures pour prévenir et lutter contre la drogue

Les mesures se concentrent sur la lutte et le contrôle de la criminalité liée à la drogue sur la frontière nationale, aux postes-frontières et en mer ; la multiplication du modèle «École sans drogue», la mise en œuvre efficace de politiques de crédit pour les toxicomanes désintoxiqués et l’aide à la formation professionnelle et à la création d’emplois en leur faveur.

Les douanes de la région 3 lancent une campagne ciblée de lutte contre le trafic de drogue. Photo : VNA
Les douanes de la région 3 lancent une campagne ciblée de lutte contre le trafic de drogue. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Lê Minh Hung a demandé dans une circulaire aux autorités de déployer une batterie de mesures anti-drogue dans le Mois d’action de prévention et de lutte contre la drogue, qui se déroulera du 1er au 30 juin 2026 sur le thème «Détermination commune à construire des communes, des quartiers et des zones spéciales sans drogue».

Les mesures se concentrent sur la lutte et le contrôle de la criminalité liée à la drogue sur la frontière nationale, aux postes-frontières et en mer ; la multiplication du modèle «École sans drogue», la mise en œuvre efficace de politiques de crédit pour les toxicomanes désintoxiqués et l’aide à la formation professionnelle et à la création d’emplois en leur faveur.

Concrètement, le ministère de la Sécurité publique est chargé d’assumer la responsabilité principale et de coordonner les efforts pour conseiller le gouvernement et le Premier ministre sur le déploiement du Mois d’action ; de lancer une campagne ciblée pour attaquer et réprimer la criminalité liée à la drogue ; et de guider et de superviser sa mise en œuvre.

En coordination avec le Comité populaire de la ville de Hanoi, le ministère de la Sécurité publique va organiser des activités au niveau central en réponse au Mois d’action, notamment un meeting, une course, un programme artistique spécial, une exposition, une cérémonie nationale de levée du drapeau en ligne, prévue le 27 juin.

Le chef du gouvernement a également chargé le ministère de la Défense de donner instruction aux forces de garde-frontières et de garde-côtes de coordonner la lutte contre la criminalité liée à la drogue sur la frontière, aux postes-frontières et en mer ; et au Commandement de la garde du Mausolée du président Hô Chi Minh de coordonner l’organisation de la cérémonie nationale de levée du drapeau en ligne.

Les ministères des Finances, de la Santé, de l’Industrie et du Commerce, et de l’Agriculture et de l’Environnement, dans leur champ de compétence respectif, sont invités à renforcer le contrôle des activités licites liées aux substances narcotiques.

Un volet important du Mois d’action est dédié à la sensibilisation et à l’éducation à la prévention et à la lutte contre la drogue en milieu scolaire, à la diffusion et la vulgarisation des lois, à la promotion du rôle des personnalités influentes, des dignitaires religieux et des communautés locales, et au renforcement de la coopération internationale dans la prévention et la lutte contre la drogue.

Ces actions sont dévolues aux ministères de l’Éducation et de la Formation ; de la Culture, des Sports et du Tourisme ; des Sciences et des Technologies ; des Affaires ethniques et religieuses ; de la Justice ; de l’Intérieur ; des Affaires étrangères ; ainsi qu’au Front de la Patrie du Vietnam, à la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Comité central du Parti ; et aux organes de presse.

Le Premier ministre Lê Minh Hung a également demandé au Parquet populaire suprême et à la Cour populaire suprême de coordonner leurs efforts pour accélérer les poursuites et juger de manière rigoureusement équitable les grandes affaires majeures de trafic de drogue; tenir des procès marquants ayant valeur d’éducation et d’avertissement. – VNA

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#Mois d’action de prévention et de lutte contre la drogue #mesures anti-drogue
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