Sciences

Promouvoir la coopération avec la R. de Corée dans les infrastructures et les capacités d’innovation

La ville de Hai Phong et l’Institut coréen des sciences et technologies renforcent leur partenariat stratégique afin de développer les infrastructures technologiques, les ressources humaines et les capacités d’innovation, avec plusieurs projets majeurs prévus dès 2026.

La présentation du Tech Fest 2026 à Hai Phong. Photo : VNA
La présentation du Tech Fest 2026 à Hai Phong. Photo : VNA

Hai Phong (VNA) – Le Service des Sciences et des Technologies de la ville de Hai Phong a organisé, dans l’après-midi du 26 mai, une réunion consacrée à la mise en œuvre du protocole d’accord signé entre le Comité populaire municipal et l’Institut KIST de République de Corée ainsi qu’à la présentation du Tech Fest 2026 et au lancement du Concours de start-up innovantes 2026.

Cette coopération stratégique dans les domaines des sciences et des technologies vise à mettre en œuvre efficacement les contenus de coopération déjà conclus entre les autorités de Hai Phong et le partenaire sud-coréen, sur la base de l’égalité et des avantages mutuels, tout en renforçant fortement les infrastructures et les capacités d’innovation de la ville.

Les deux parties mèneront une coopération globale autour de six axes : les infrastructures (création et exploitation du Centre technologique KIST-Hai Phong et du KIST-HaiPhong Techhub), les ressources humaines (formation et développement d’une main-d’œuvre scientifique et technologique de haute qualité), les réseaux (organisation de séminaires internationaux et mise en relation entre offre et demande technologiques), la commercialisation (coopération et transfert de technologies à fort potentiel), la recherche (dans les domaines biomédical et biotechnologique) et l’investissement (attraction d’investissements et création de centres satellites de R&D à Hai Phong).

Parmi les projets phares de 2026 figure la création du KIST Hai Phong Techhub, dont l’inauguration et la mise en service sont prévues en décembre 2026. Concernant la connexion technologique et la commercialisation, les deux parties mèneront des études approfondies afin d’établir une base de données sur l’offre technologique du KIST et les besoins réels des entreprises de Hai Phong. Dans le cadre du Techfest 2026, des forums et séminaires seront organisés afin de favoriser les connexions directes entre les entreprises technologiques sud-coréennes et les partenaires locaux.

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Signature d'un protocole d'accord de coopération entre la société Eco Hopia (République de Corée) et la coopérative d'investissement et de développement Song Gia (Hai Phong). Photo :VNA



Le Service des Sciences et des Technologies de Hải Phòng et l’Institut KIST mèneront également des études et des projets pilotes de recherche commune pour résoudre les problématiques prioritaires des entreprises et valoriser les ressources marines. Plus précisément, en novembre 2026, en coordination avec le Service de l’Industrie et du Commerce ainsi que l’Autorité de gestion des zones économiques, ils évalueront les besoins technologiques des entreprises clés et analyseront les ressources biomédicales, pharmaceutiques marines et biotechnologiques avec les instituts et universités concernés. En décembre 2026, un projet pilote conjoint sera officiellement sélectionné et lancé.

Selon le directeur du Service des Sciences et des Technologies de Hai Phong, Nguyen Cao Thang, la coopération avec le KIST constitue l’une des stratégies permettant à la ville de bâtir une compétitivité durable sur la scène internationale, en visant une croissance verte et l’objectif de neutralité carbone (Net Zero).

Hai Phong dispose d’une base macroéconomique en forte expansion, avec une économie atteignant 29,4 milliards de dollars et un taux de croissance à deux chiffres maintenu sans interruption depuis 11 ans. -VNA

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#République de Corée #innovation #technologie #Techfest 2026 #croissance verte
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