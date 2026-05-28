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Les startups vietnamiennes cherchent à s’intégrer à l’écosystème mondial de l’innovation

Un forum sur l’intégration des startups vietnamiennes dans l’écosystème mondial de l’innovation a été organisé le 27 mai à Ho Chi Minh-Ville.

Panorama du forum. Photo : VNA
Panorama du forum. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 27 mai, le Plug and Play Tech Center, la société de gestion de fonds Saigon Asset Management (SAM) et l’Université d’Économie de Ho Chi Minh-Ville (UEH) ont organisé un forum sur l’intégration des startups vietnamiennes dans l’écosystème mondial de l’innovation.

Le forum a réuni startups, universités, entreprises, fonds d’investissement et organisations d’innovation afin de favoriser les échanges et de soutenir le développement de l’écosystème de l’innovation au Vietnam.

Selon plusieurs investisseurs, le Vietnam entre dans une nouvelle phase de croissance portée par la science, la technologie, l’innovation, la transformation numérique et le secteur privé. Avec l’essor des startups technologiques, des ressources humaines numériques et des besoins croissants de modernisation des entreprises, les modèles d’innovation ouverte deviennent un outil important pour relier recherche, technologies et capitaux.

À l’ère de l’intelligence artificielle (IA), les startups doivent proposer des valeurs que l’IA ne peut pas facilement remplacer. Les investisseurs internationaux privilégient les projets capables de devenir leaders ou disposant d’un fort potentiel de croissance.

Même si le nombre de startups vietnamiennes continue d’augmenter, transformer les projets universitaires en initiatives attractives pour les investisseurs nécessite une coopération étroite. Dans ce contexte, renforcer les liens entre universités, investisseurs internationaux et réseaux mondiaux d’innovation devient essentiel pour dynamiser l’écosystème national de l’innovation.

Le professeur associé et docteur Bui Quang Hung, directeur de l’UEH, a estimé que cette coopération permettrait au Vietnam non seulement de mieux s’intégrer à l’économie de l’innovation, mais aussi de contribuer davantage à l’économie mondiale.

Grâce à la coopération entre l’UEH, Plug and Play et SAM, le développement de technologies vietnamiennes capables de concurrencer à l’international devient plus accessible. L’UEH apporte son socle académique, ses infrastructures technologiques, son réseau d’anciens étudiants, ses chercheurs et ses étudiants talentueux, ainsi que ses liens avec les autorités locales et nationales. Les partenaires internationaux apportent, eux, leur connaissance des marchés, leurs capacités d’investissement et leur expérience pour transformer les idées de recherche en solutions concrètes et évolutives.

Jojo Flores, cofondateur de Plug and Play, a indiqué que son organisation collaborait avec 550 grandes marques mondiales et 50 entités gouvernementales, avec un portefeuille d’investissement dépassant un milliard de dollars.

Louis Nguyen, président du conseil d’administration et directeur général de SAM, a affirmé que son entreprise jouait le rôle de passerelle entre les capitaux internationaux et les entreprises vietnamiennes à forte croissance, notamment dans les secteurs soutenus par la demande mondiale et la restructuration des chaînes d’approvisionnement.

Selon lui, l’intérêt des investisseurs pour le Vietnam progresse rapidement, comme en témoigne la part des investissements dans les startups vietnamiennes au sein de la région Asie-Pacifique (APAC), passée de 6 % à 12 %. Grâce à sa main-d’œuvre qualifiée et à l’afflux de capitaux, le Vietnam devient un marché attractif pour le développement de l’IA.

D’après plusieurs experts, pour réussir, les startups doivent comprendre les attentes des investisseurs internationaux et suivre les grandes tendances technologiques afin de saisir les opportunités de levée de fonds. En outre, l’expansion internationale doit intervenir une fois le marché intérieur solidement développé. -VNA

#écosystème mondial de l’innovation #startups vietnamiennes Ho Chi Minh-Ville
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