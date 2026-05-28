Politique

Garantir la direction globale du Parti et promouvoir la proactivité des Conseils populaires

Le permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam, Tran Cam Tu, a appelé à renforcer la direction globale du Parti tout en accroissant la proactivité des Conseils populaires à tous les niveaux, lors d’une conférence nationale tenue le 28 mai à Hanoï afin de définir les orientations du mandat 2026-2031.

Le permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam Tran Cam Tu à la Conférence nationale des Conseils populaires, tenue le 28 mai à Hanoï pour définir les orientations du mandat 2026-2031. Photo: VNA
Le permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam Tran Cam Tu à la Conférence nationale des Conseils populaires, tenue le 28 mai à Hanoï pour définir les orientations du mandat 2026-2031. Photo: VNA

​Hanoï (VNA) - Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam (PCV), a appelé à garantir la direction globale du Parti, tout en renforçant la proactivité des Conseils populaires à tous les niveaux, lors de la Conférence nationale des Conseils populaires, tenue le 28 mai à Hanoï pour définir les orientations du mandat 2026-2031.

Il a souligné que la conférence revêtait une importance majeure pour fixer les grandes orientations et les priorités des Conseils populaires durant son nouveau mandat.

Revenant sur la période 2021-2026, Tran Cam Tu a estimé que, face aux difficultés liées à la pandémie de COVID-19, aux fluctuations économiques mondiales, aux catastrophes naturelles et aux réformes de l’administration locale, les Conseils populaires ont joué un rôle politique important, favorisant le consensus au sein du Parti et de la population et contribuant au bon fonctionnement du système administratif.

Il a salué les efforts de plusieurs localités ayant mené des changements dans les méthodes de travail des Conseils populaires, avec des activités plus démocratiques, professionnelles et modernes. Les activités de supervision et les séances de questions-réponses ont gagné en efficacité, tandis que la numérisation des activités des Conseils populaires a enregistré des résultats positifs.

Au nom du Bureau politique et du Secrétariat du Parti, Tran Cam Tu a reconnu et salué les résultats obtenus par les Conseils populaires au cours du mandat écoulé.

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Les délégués à l'événement. Photo: VNA

Il a toutefois relevé certaines limites, notamment une efficacité inégale des activités de supervision, un suivi insuffisant des recommandations après contrôle et une coordination parfois peu étroite entre les organes concernés.

Selon lui, le mandat 2026-2031 sera décisif pour atteindre les objectifs stratégiques du pays à l’horizon 2030 et 2045, dans un contexte de poursuite du perfectionnement du système politique et administratif.

Tran Cam Tu a insisté sur la nécessité de renforcer davantage le renouvellement des activités des Conseils populaires tout en maintenant la direction globale du Parti sur l’organisation et le fonctionnement des administrations locales.

Le responsable a également souligné l’importance du contrôle du pouvoir au niveau local, notamment dans le contexte du renforcement de la décentralisation et de l’élargissement des compétences accordées aux collectivités locales.

Les Conseils populaires devraient pleinement exercer leur fonction de supervision des activités des Comités populaires et des organes administratifs ; lutter contre la corruption, le gaspillage et les abus de pouvoir et traiter directement les questions sensibles préoccupant les électeurs.

Tran Cam Tu a appelé à renforcer la qualité des élus des Conseils populaires, qui devraient être proches des habitants, à leur écoute et capables de refléter fidèlement leurs préoccupations auprès des autorités.

Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la formation de cadres des Conseils populaires, notamment dans les domaines de la supervision, de l’analyse des politiques publiques et de l’application des technologies numériques.

Enfin, Tran Cam Tu s’est déclaré convaincu que les Conseils populaires du mandat 2026-2031 poursuivraient leurs réformes afin d’améliorer leur efficacité et de contribuer au développement prospère et durable du pays. -VNA

#Conseils populaires #Parti #Tran Cam Tu
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