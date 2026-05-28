Bangkok (VNA) - Dans la matinée du 28 mai, la cérémonie d’accueil officielle du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République socialiste du Vietnam, Tô Lâm, de son épouse ainsi que de la haute délégation vietnamienne a été solennellement organisée au siège du gouvernement à Bangkok. Le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, et son épouse ont présidé la cérémonie.



Immédiatement après cet accueil solennel, Tô Lâm et Anutin Charnvirakul, accompagnés des hautes délégations des deux pays, ont procédé un entretien.



Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques il y a près de cinquante ans (1976-2026), le Vietnam et la Thaïlande n’ont cessé de consolider et de développer leurs relations, celles-ci étant aujourd’hui considérées comme l’un des partenariats les plus actifs et les plus efficaces au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

​

Lors de la cérémonie d'accueil officielle du dirigeant Tô Lâm et de son épouse en Thaïlande. Photo : VNA





La Thaïlande est actuellement le premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN. Les deux économies sont de plus en plus étroitement liées au sein des chaînes d’approvisionnement régionales. La Thaïlande figure également parmi les plus grands investisseurs de l’ASEAN au Vietnam, avec de nombreux projets d’envergure dans les domaines de l’énergie, de l’industrie de transformation, du commerce de détail, de la logistique et des infrastructures. Les deux pays disposent par ailleurs d’un important potentiel de coopération dans le développement des chaînes d’approvisionnement, la connectivité des transports, la logistique ainsi que la coopération au sein de la sous-région du Mékong. Grâce à leur position géostratégique majeure, le Vietnam et la Thaïlande bénéficient de conditions favorables pour devenir des pôles de connectivité importants en Asie du Sud-Est.



Cette visite officielle de Tô Lâm, de son épouse et de la haute délégation vietnamienne témoigne de l’importance particulière que le Vietnam accorde à ses relations avec la Thaïlande ainsi qu’à l’Asie du Sud-Est. Elle constitue également une occasion pour les hauts dirigeants des deux pays d’échanger en profondeur sur les grandes orientations destinées à mettre en œuvre efficacement le nouveau cadre de coopération, afin de donner un nouvel élan aux relations bilatérales dans les années à venir.- VNA