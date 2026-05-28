Les filières aquacoles vietnamienne et indienne misent sur une coopération “gagnant-gagnant”

New Delhi (VNA) – Le Bureau commercial du Vietnam en Inde, en coordination avec plusieurs agences de promotion commerciale, associations professionnelles et entreprises des deux pays, a organisé le 27 mai un forum virtuel sur la connectivité entre l’offre et la demande de produits aquatiques Vietnam-Inde 2026. L’événement visait à stimuler le commerce, les investissements et les chaînes d’approvisionnement dans un contexte de restructuration du marché mondial.



S’exprimant lors du forum, le conseiller commercial du Vietnam en Inde, Bui Trung Thuong, a souligné que les relations bilatérales continuaient de se développer positivement, notamment après la récente visite en Inde du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, au début du mois de mai, ainsi que sa rencontre de haut niveau avec le Premier ministre indien Narendra Modi.



À cette occasion, les deux pays ont décidé d’élever leurs relations au rang de Partenariat stratégique global renforcé, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de coopération économique, commerciale et d’investissement. Les deux parties ont également réaffirmé leur objectif de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 25 milliards de dollars d’ici 2030, l'aquaculture étant un secteur clé grâce à une forte complémentarité.



Le responsable vietnamien a indiqué que l’Inde disposait d’un marché en forte croissance, avec une industrie de transformation des produits aquatiques évaluée à environ 12 milliards de dollars en 2024 et qui devrait dépasser les 20 milliards de dollars d’ici 2026, grâce à la hausse des exportations, au soutien des autorités et aux investissements croissants dans les technologies modernes et les infrastructures logistiques.



L'élévation des relations bilatérales ouvrira de nombreuses opportunités de coopération pour les entreprises vietnamiennes et indiennes dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des produits aquatiques, a déclaré Bui Trung Thuong.



De son côté, la secrétaire générale adjoint de l’Association des exportateurs et producteurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), To Thi Tuong Lan, a estimé que l’industrie aquacole vietnamienne poursuivait une reprise positive en 2026, avec des exportations de plus de 3,6 milliards de dollars au cours des quatre premiers mois de l’année.



Le Vietnam se distingue par ses capacités de transformation approfondie, ses produits à forte valeur ajoutée et son vaste réseau d’accords de libre-échange lui permettant de répondre à différents segments de marché. L’Inde, de son côté, dispose d’atouts importants dans l’élevage de crevettes et l’approvisionnement en matières premières. Les deux pays peuvent ainsi renforcer leur coopération dans les domaines de l’approvisionnement, de la transformation destinée à l’exportation, de la traçabilité, du contrôle qualité et de la transformation numérique appliquée à l’aquaculture.





La représentante de la VASEP a également proposé de renforcer les échanges à travers l’organisation de foires et de salons spécialisés.



Du côté indien, Anil Kumar, représentant de l’Autorité de développement des exportations de produits aquatiques de l'Inde (MPEDA), a révélé que les exportations indiennes avaient progressé de 13,4 % au cours de l’exercice 2025-2026 pour atteindre 8,45 milliards de dollars. Les ventes vers le Vietnam ont enregistré une hausse remarquable de près de 70 %, passant de 387 millions à 656 millions de dollars. Il a suggéré un modèle d'investissement et de transformation conjoints, profitant des capacités disponibles des usines indiennes en basse saison pour réduire les coûts.





Le directeur exécutif de l’Association des exportateurs de produits aquatiques de l’Inde (SEAI), K.N. Raghavan, a ajouté que les deux pays devaient viser un partenariat gagnant-gagnant, notamment dans la transformation approfondie, la lutte contre la pêche illégale et la certification électronique pour l'accès aux marchés américain et européen.





Enfin, les deux parties ont présenté les prochains grands événements de promotion commerciale. Le Bureau commercial du Vietnam a invité les partenaires indiens à participer au salon Vietnam International Sourcing 2026, prévu en septembre à Ho Chi Minh-Ville. L’Inde a également invité les entreprises vietnamiennes au salon Seafood Expo Bharat 2026, qui se tiendra en juillet à Chennai. -VNA