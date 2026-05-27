Économie

Vietnam – Asia DX Summit 2026 : des solutions pour stimuler une croissance à deux chiffres

Réunis à Hanoï dans le cadre du Vietnam - Asia DX Summit 2026, experts, entreprises technologiques et responsables institutionnels ont souligné le rôle stratégique de la transformation numérique, de l’intelligence artificielle et des infrastructures de données dans la réalisation de l’objectif vietnamien d’une croissance économique à deux chiffres et d’un développement durable à l’horizon 2030.

Vũ Bích Ngọc
Lors du Sommet de la transformation numérique Vietnam - Asie 2026 (Vietnam - Asia DX Summit 2026). Photo : vneconomy.vn
Lors du Sommet de la transformation numérique Vietnam - Asie 2026 (Vietnam - Asia DX Summit 2026). Photo : vneconomy.vn

Hanoï (VNA) – Le Sommet de la transformation numérique Vietnam - Asie 2026 (Vietnam - Asia DX Summit 2026), organisé les 27 et 28 mai à Hanoï, met en avant le rôle central des technologies numériques dans la création de nouveaux moteurs de croissance pour l’économie vietnamienne.

Dans le cadre de cet événement, l’Association vietnamienne des logiciels et des services des technologies de l’information (VINASA) a organisé un séminaire consacré aux solutions technologiques destinées à relever les grands défis du développement et à soutenir l’objectif national d’une croissance à deux chiffres.

Lors de son intervention, la vice-présidente et secrétaire générale de la VINASA, Nguyen Thi Thu Giang, a souligné que le monde entrait dans une phase de transformation profonde sous l’effet de l’intelligence artificielle (IA), des mégadonnées, de l’automatisation, des semi-conducteurs, des nouvelles énergies et des plateformes numériques de nouvelle génération. Selon elle, ces évolutions favorisent non seulement l’émergence de nouvelles industries, mais redéfinissent également les modèles de croissance, la compétitivité et la place de chaque pays dans les chaînes de valeur mondiales.

Nguyen Thi Thu Giang a indiqué que l’économie numérique vietnamienne progressait rapidement et s’imposait comme l’un des principaux moteurs de croissance du pays. Elle représente actuellement plus de 14 % du produit intérieur brut (PIB) et devrait atteindre 30 % d’ici 2030. En 2025, le chiffre d’affaires de l’industrie des technologies numériques est estimé à 198 milliards de dollars, avec plus de 75.000 entreprises actives dans ce domaine.

Pour atteindre une croissance économique à deux chiffres, la technologie numérique n’est plus une simple tendance, mais devient une infrastructure essentielle de croissance, de productivité et d’innovation. Les experts estiment que le développement des infrastructures numériques, l’exploitation efficace des données et l’application de l’IA seront des facteurs déterminants.

Le Vietnam figure actuellement parmi les pays leaders d’Asie du Sud-Est en matière d’accès et d’adoption de l’intelligence artificielle, illustrant son fort potentiel dans l’exploitation des nouvelles technologies au service du développement socio-économique. Les entreprises technologiques vietnamiennes maîtrisent progressivement ces outils afin d’améliorer la productivité, d’optimiser les opérations et d’automatiser les services. Selon plusieurs experts, l’IA deviendra, au cours de la prochaine décennie, une véritable « infrastructure de productivité » pour l’économie numérique.

Dans sa stratégie nationale à l’horizon 2030, le Vietnam ambitionne de développer simultanément trois piliers : le gouvernement numérique, l’économie numérique et la société numérique. Les autorités visent notamment la numérisation intégrale des services publics afin d’améliorer la qualité de l’administration et l’efficacité de la gouvernance publique.

Le directeur technologique d’IBM Vietnam, Ngo Thanh Hien, a estimé que ces objectifs représentaient à la fois un défi majeur et une opportunité considérable pour les entreprises numériques vietnamiennes.

Selon lui, les infrastructures numériques et l’économie numérique sont désormais perçues comme de nouveaux moteurs de croissance pour l’économie nationale. Il a également souligné que le Vietnam devait développer de nouveaux modèles économiques fondés sur la connaissance, les données et les infrastructures numériques.

Les participants au séminaire ont toutefois reconnu plusieurs difficultés, notamment la dispersion des données et leur exploitation encore limitée, particulièrement dans le secteur public. Les experts ont appelé à renforcer l’interconnexion entre les ministères et les secteurs afin d’accélérer la numérisation à grande échelle et l’intégration de l’intelligence artificielle dans les services publics.

Enfin, les intervenants ont insisté sur l’importance de la sécurité de l’information et de la cybersécurité dans le processus de transformation numérique. Ils ont également plaidé pour le perfectionnement du cadre juridique relatif aux données, à la cybersécurité et à l’intelligence artificielle afin de garantir la sécurité de l’ensemble de l’écosystème numérique national. -VNA

Vũ Bích Ngọc
source
#Vietnam - Asia DX Summit 2026
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Photo: giaoducthoidai.vn

Robocon Vietnam 2026 stimule la passion des étudiants pour l’innovation technologique

Le concours de robotique Robocon Vietnam 2026 a officiellement débuté à Hanoï, réunissant 36 équipes venues de tout le pays autour du thème « La Quête du Kung Fu ». Placée sous le signe de l’intelligence artificielle et de l’innovation technologique, cette édition servira également de tremplin pour désigner l’équipe vietnamienne qui participera à l’ABU Robocon 2026 à Hong Kong.

Les clients internationaux sont séduits par les produits vietnamiens grâce à leurs saveurs naturelles et leurs emballages attractifs. Photo: VNA

Les produits vietnamiens séduisent au salon Foodservice Australia 2026

Le salon Foodservice Australia 2026, organisé à Sydney du 25 au 27 mai, a offert aux entreprises vietnamiennes une vitrine importante pour promouvoir leurs produits alimentaires et de restauration. Les produits vietnamiens ont suscité l’intérêt des visiteurs internationaux grâce à leur qualité, leurs saveurs authentiques et leur orientation vers une production durable.

Ligne de transformation de mangues congelées de la société ANTESCO dans la commune de Chau Phu, province d'An Giang. Photo : VNA.

Numérisation : un atout clé pour les exportations agricoles vietnamiennes

La technologie, la transparence des données et le respect des normes environnementales sont devenus des conditions incontournables pour intégrer les chaînes d’approvisionnement internationales. Dans ce contexte, la numérisation et l’innovation s’imposent comme des leviers essentiels pour réduire les coûts et assurer une croissance durable.

Le secrétaire général du Parti et président To Lam, préside une réunion consacrée à l’examen du projet de Rapport de contrôle et de supervision (deuxième phase) concernant le Comité permanent du Comité du Parti de Hanoï. Photo : VNA

Hanoï appelée à accélérer l’innovation et la gouvernance numérique

Le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam a salué les premiers résultats obtenus par Hanoï dans la mise en œuvre des réformes et des mécanismes de gouvernance locale, tout en appelant la capitale à approfondir les transformations institutionnelles, numériques et administratives afin de devenir un pôle majeur de l’innovation au Vietnam.

Les délégués à l'événement. Photo: VNA

Le Vietnam et le Laos renforcent leur coopération logistique et commerciale

Le Forum des entreprises logistiques Vietnam–Laos 2026, tenu mardi à Vientiane, a réuni les acteurs publics et privés des deux pays afin de renforcer la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement et de la logistique. L’événement s’inscrit dans une dynamique commune visant à moderniser les chaînes d’approvisionnement et à accroître la connectivité régionale entre le Vietnam et le Laos.

Des entreprises thaïlandaises et vietnamiennes ont établi des liens commerciaux directs lors de l'événement de réseautage commercial des produits industriels Vietnam-Thaïlande, le 13 février 2025. Photo : VNA

Le Vietnam reste attractif pour les entreprises thaïlandaises

Avec un marché de plus de 100 millions d’habitants, une main-d’œuvre jeune, un vaste réseau d’accords de libre-échange et des incitations à l’investissement attractives, le Vietnam offre des opportunités commerciales que les entreprises thaïlandaises ne devraient pas négliger.

Le développement et le perfectionnement des infrastructures de services financiers numériques constituent l'une des solutions clés de la stratégie financière nationale complet pour la période 2026-2030. Photo: thoibaotaichinhvietnam.vn

Le Vietnam vise à construire un écosystème financier complet moderne et sûr

Cette stratégie a objectif global de créer un écosystème financier complet moderne, sûr et inclusif qui contribue à améliorer la vie des citoyens et à garantir que personne ne soit laissé pour compte dans le processus de développement, selon la décision n° 928/QD-TTg du 25 mai 2026 signé par le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang.