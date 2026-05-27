Vietnam – Asia DX Summit 2026 : des solutions pour stimuler une croissance à deux chiffres

Hanoï (VNA) – Le Sommet de la transformation numérique Vietnam - Asie 2026 (Vietnam - Asia DX Summit 2026), organisé les 27 et 28 mai à Hanoï, met en avant le rôle central des technologies numériques dans la création de nouveaux moteurs de croissance pour l’économie vietnamienne.



Dans le cadre de cet événement, l’Association vietnamienne des logiciels et des services des technologies de l’information (VINASA) a organisé un séminaire consacré aux solutions technologiques destinées à relever les grands défis du développement et à soutenir l’objectif national d’une croissance à deux chiffres.



Lors de son intervention, la vice-présidente et secrétaire générale de la VINASA, Nguyen Thi Thu Giang, a souligné que le monde entrait dans une phase de transformation profonde sous l’effet de l’intelligence artificielle (IA), des mégadonnées, de l’automatisation, des semi-conducteurs, des nouvelles énergies et des plateformes numériques de nouvelle génération. Selon elle, ces évolutions favorisent non seulement l’émergence de nouvelles industries, mais redéfinissent également les modèles de croissance, la compétitivité et la place de chaque pays dans les chaînes de valeur mondiales.



Nguyen Thi Thu Giang a indiqué que l’économie numérique vietnamienne progressait rapidement et s’imposait comme l’un des principaux moteurs de croissance du pays. Elle représente actuellement plus de 14 % du produit intérieur brut (PIB) et devrait atteindre 30 % d’ici 2030. En 2025, le chiffre d’affaires de l’industrie des technologies numériques est estimé à 198 milliards de dollars, avec plus de 75.000 entreprises actives dans ce domaine.



Pour atteindre une croissance économique à deux chiffres, la technologie numérique n’est plus une simple tendance, mais devient une infrastructure essentielle de croissance, de productivité et d’innovation. Les experts estiment que le développement des infrastructures numériques, l’exploitation efficace des données et l’application de l’IA seront des facteurs déterminants.



Le Vietnam figure actuellement parmi les pays leaders d’Asie du Sud-Est en matière d’accès et d’adoption de l’intelligence artificielle, illustrant son fort potentiel dans l’exploitation des nouvelles technologies au service du développement socio-économique. Les entreprises technologiques vietnamiennes maîtrisent progressivement ces outils afin d’améliorer la productivité, d’optimiser les opérations et d’automatiser les services. Selon plusieurs experts, l’IA deviendra, au cours de la prochaine décennie, une véritable « infrastructure de productivité » pour l’économie numérique.



Dans sa stratégie nationale à l’horizon 2030, le Vietnam ambitionne de développer simultanément trois piliers : le gouvernement numérique, l’économie numérique et la société numérique. Les autorités visent notamment la numérisation intégrale des services publics afin d’améliorer la qualité de l’administration et l’efficacité de la gouvernance publique.



Le directeur technologique d’IBM Vietnam, Ngo Thanh Hien, a estimé que ces objectifs représentaient à la fois un défi majeur et une opportunité considérable pour les entreprises numériques vietnamiennes.



Selon lui, les infrastructures numériques et l’économie numérique sont désormais perçues comme de nouveaux moteurs de croissance pour l’économie nationale. Il a également souligné que le Vietnam devait développer de nouveaux modèles économiques fondés sur la connaissance, les données et les infrastructures numériques.



Les participants au séminaire ont toutefois reconnu plusieurs difficultés, notamment la dispersion des données et leur exploitation encore limitée, particulièrement dans le secteur public. Les experts ont appelé à renforcer l’interconnexion entre les ministères et les secteurs afin d’accélérer la numérisation à grande échelle et l’intégration de l’intelligence artificielle dans les services publics.



Enfin, les intervenants ont insisté sur l’importance de la sécurité de l’information et de la cybersécurité dans le processus de transformation numérique. Ils ont également plaidé pour le perfectionnement du cadre juridique relatif aux données, à la cybersécurité et à l’intelligence artificielle afin de garantir la sécurité de l’ensemble de l’écosystème numérique national. -VNA

Vũ Bích Ngọc