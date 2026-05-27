Le dirigeant To Lam encourage les investissements thaïlandais au Vietnam

Bangkok (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Thaïlande, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, a rencontré le 27 mai à Bangkok Thapana Sirivadhanabhakdi, président exécutif du groupe TCC et directeur général du groupe ThaiBev.

Le dirigeant vietnamien a salué la volonté des grands groupes thaïlandais d’élargir leurs investissements et leurs activités au Vietnam, notamment dans les secteurs répondant aux besoins de développement du pays et susceptibles d’apporter une valeur ajoutée à la coopération bilatérale.

Il a souligné que le Vietnam attachait de l’importance au partenariat stratégique global avec la Thaïlande, la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement constituant un pilier essentiel des relations entre les deux pays.

Il a encouragé le groupe TCC à poursuivre ses investissements au Vietnam, notamment dans l’innovation technologique, l’application des sciences et des technologies, la protection de l’environnement et les activités en faveur des communautés locales.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, et les délégués thaïlandais. Photo: VNA

De son côté, Thapana Sirivadhanabhakdi a présenté les principales activités du groupe TCC, présent dans les secteurs de l’alimentation et des boissons, du commerce, de la finance, de l’immobilier ainsi que de l’agriculture et de l’agro-industrie.

Présent dans plusieurs pays de la région, dont le Vietnam, Singapour, la Malaisie et le Myanmar, le groupe souhaite continuer à bénéficier d’un climat d’investissement favorable, a-t-il déclaré.

Thapana Sirivadhanabhakdi a également indiqué que son groupe étudiait actuellement de nouveaux projets au Vietnam, notamment dans les domaines de la logistique et du recyclage.

To Lam a affirmé que le Vietnam poursuivait ses efforts pour améliorer le climat des affaires et privilégiait les projets de haute qualité intégrant des technologies avancées, des méthodes de gestion modernes et des liens étroits avec les entreprises nationales.

Il a appelé le groupe TCC à soutenir davantage les petites et moyennes entreprises vietnamiennes afin de favoriser leur intégration dans les chaînes d’approvisionnement et de renforcer la connectivité économique entre le Vietnam et la Thaïlande, ainsi qu’entre les pays membres de l’ASEAN. - VNA

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