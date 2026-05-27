Économie

Le dirigeant To Lam encourage les investissements thaïlandais au Vietnam

Le Vietnam souhaite voir les groupes thaïlandais élargir leurs investissements dans des domaines répondant aux priorités de développement du pays, a affirmé To Lam lors d’une rencontre avec Thapana Sirivadhanabhakdi, président exécutif du groupe TCC et directeur général du groupe ThaiBev.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam (droite), et Thapana Sirivadhanabhakdi, président exécutif du groupe TCC et directeur général du groupe ThaiBev. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam (droite), et Thapana Sirivadhanabhakdi, président exécutif du groupe TCC et directeur général du groupe ThaiBev. Photo: VNA

Bangkok (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Thaïlande, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, a rencontré le 27 mai à Bangkok Thapana Sirivadhanabhakdi, président exécutif du groupe TCC et directeur général du groupe ThaiBev.

Le dirigeant vietnamien a salué la volonté des grands groupes thaïlandais d’élargir leurs investissements et leurs activités au Vietnam, notamment dans les secteurs répondant aux besoins de développement du pays et susceptibles d’apporter une valeur ajoutée à la coopération bilatérale.

Il a souligné que le Vietnam attachait de l’importance au partenariat stratégique global avec la Thaïlande, la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement constituant un pilier essentiel des relations entre les deux pays.

Il a encouragé le groupe TCC à poursuivre ses investissements au Vietnam, notamment dans l’innovation technologique, l’application des sciences et des technologies, la protection de l’environnement et les activités en faveur des communautés locales.

vnanet-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-chu-tich-dieu-hanh-tap-doan-tcc-8788438.jpg
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, et les délégués thaïlandais. Photo: VNA

De son côté, Thapana Sirivadhanabhakdi a présenté les principales activités du groupe TCC, présent dans les secteurs de l’alimentation et des boissons, du commerce, de la finance, de l’immobilier ainsi que de l’agriculture et de l’agro-industrie.

Présent dans plusieurs pays de la région, dont le Vietnam, Singapour, la Malaisie et le Myanmar, le groupe souhaite continuer à bénéficier d’un climat d’investissement favorable, a-t-il déclaré.

Thapana Sirivadhanabhakdi a également indiqué que son groupe étudiait actuellement de nouveaux projets au Vietnam, notamment dans les domaines de la logistique et du recyclage.

To Lam a affirmé que le Vietnam poursuivait ses efforts pour améliorer le climat des affaires et privilégiait les projets de haute qualité intégrant des technologies avancées, des méthodes de gestion modernes et des liens étroits avec les entreprises nationales.

Il a appelé le groupe TCC à soutenir davantage les petites et moyennes entreprises vietnamiennes afin de favoriser leur intégration dans les chaînes d’approvisionnement et de renforcer la connectivité économique entre le Vietnam et la Thaïlande, ainsi qu’entre les pays membres de l’ASEAN. - VNA

#Vietnam #Thaïlande #TCC #coopération #visite #relations #investissements #ThaiBev Thaïlande
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le secrétaire général du Parti et président To Lam, accompagné de son épouse et d’une haute délégation vietnamienne, se rend le 27 mai au site mémoriel dédié au Président Ho Chi Minh dans la province thaïlandaise d’Udon Thani. Photo: vNA

Le SG du Parti et président To Lam rend hommage au Président Ho Chi Minh en Thaïlande

En visite officielle en Thaïlande, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a rendu hommage au Président Ho Chi Minh sur le site mémoriel d’Udon Thani, haut lieu historique témoignant des liens entre le dirigeant vietnamien, la communauté vietnamienne en Thaïlande et la lutte pour l’indépendance nationale.

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam et son épouse sont arrivés dans l’après-midi du 27 mai à l’aéroport international d’Udon Thani, entamant une visite officielle en Thaïlande du 27 au 29 mai. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam et son épouse entament leur visite officielle en Thaïlande

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a entamé le 27 mai une visite officielle en Thaïlande, marquant une nouvelle étape dans le renforcement du partenariat stratégique global entre les deux pays. Cette visite témoigne de la volonté commune des deux pays de consolider leur coopération bilatérale et leur coordination au sein de l’ASEAN.

Voir plus

Le directeur général de la société russe Zarubezhneft, Sergey Kudryashov, et le vice-Premier ministre permanent, Pham Gia Tuc (droite). Photo: VNA

Vietnam–Russie : coopération renforcée dans le secteur énergétique

En recevant Sergey Kudryashov, directeur général de Zarubezhneft, en visite de travail au Vietnam, le vice-Premier ministre Pham Gia Tuc a assuré que le gouvernement vietnamien créerait des conditions favorables à la coopération entre Zarubezhneft, PetroVietnam et d’autres entreprises vietnamiennes.

Lors du Sommet de la transformation numérique Vietnam - Asie 2026 (Vietnam - Asia DX Summit 2026). Photo : vneconomy.vn

Vietnam – Asia DX Summit 2026 : des solutions pour stimuler une croissance à deux chiffres

Réunis à Hanoï dans le cadre du Vietnam - Asia DX Summit 2026, experts, entreprises technologiques et responsables institutionnels ont souligné le rôle stratégique de la transformation numérique, de l’intelligence artificielle et des infrastructures de données dans la réalisation de l’objectif vietnamien d’une croissance économique à deux chiffres et d’un développement durable à l’horizon 2030.

Photo: giaoducthoidai.vn

Robocon Vietnam 2026 stimule la passion des étudiants pour l’innovation technologique

Le concours de robotique Robocon Vietnam 2026 a officiellement débuté à Hanoï, réunissant 36 équipes venues de tout le pays autour du thème « La Quête du Kung Fu ». Placée sous le signe de l’intelligence artificielle et de l’innovation technologique, cette édition servira également de tremplin pour désigner l’équipe vietnamienne qui participera à l’ABU Robocon 2026 à Hong Kong.

Les clients internationaux sont séduits par les produits vietnamiens grâce à leurs saveurs naturelles et leurs emballages attractifs. Photo: VNA

Les produits vietnamiens séduisent au salon Foodservice Australia 2026

Le salon Foodservice Australia 2026, organisé à Sydney du 25 au 27 mai, a offert aux entreprises vietnamiennes une vitrine importante pour promouvoir leurs produits alimentaires et de restauration. Les produits vietnamiens ont suscité l’intérêt des visiteurs internationaux grâce à leur qualité, leurs saveurs authentiques et leur orientation vers une production durable.

Ligne de transformation de mangues congelées de la société ANTESCO dans la commune de Chau Phu, province d'An Giang. Photo : VNA.

Numérisation : un atout clé pour les exportations agricoles vietnamiennes

La technologie, la transparence des données et le respect des normes environnementales sont devenus des conditions incontournables pour intégrer les chaînes d’approvisionnement internationales. Dans ce contexte, la numérisation et l’innovation s’imposent comme des leviers essentiels pour réduire les coûts et assurer une croissance durable.

Le secrétaire général du Parti et président To Lam, préside une réunion consacrée à l’examen du projet de Rapport de contrôle et de supervision (deuxième phase) concernant le Comité permanent du Comité du Parti de Hanoï. Photo : VNA

Hanoï appelée à accélérer l’innovation et la gouvernance numérique

Le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam a salué les premiers résultats obtenus par Hanoï dans la mise en œuvre des réformes et des mécanismes de gouvernance locale, tout en appelant la capitale à approfondir les transformations institutionnelles, numériques et administratives afin de devenir un pôle majeur de l’innovation au Vietnam.

Les délégués à l'événement. Photo: VNA

Le Vietnam et le Laos renforcent leur coopération logistique et commerciale

Le Forum des entreprises logistiques Vietnam–Laos 2026, tenu mardi à Vientiane, a réuni les acteurs publics et privés des deux pays afin de renforcer la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement et de la logistique. L’événement s’inscrit dans une dynamique commune visant à moderniser les chaînes d’approvisionnement et à accroître la connectivité régionale entre le Vietnam et le Laos.

Des entreprises thaïlandaises et vietnamiennes ont établi des liens commerciaux directs lors de l'événement de réseautage commercial des produits industriels Vietnam-Thaïlande, le 13 février 2025. Photo : VNA

Le Vietnam reste attractif pour les entreprises thaïlandaises

Avec un marché de plus de 100 millions d’habitants, une main-d’œuvre jeune, un vaste réseau d’accords de libre-échange et des incitations à l’investissement attractives, le Vietnam offre des opportunités commerciales que les entreprises thaïlandaises ne devraient pas négliger.

Le développement et le perfectionnement des infrastructures de services financiers numériques constituent l'une des solutions clés de la stratégie financière nationale complet pour la période 2026-2030. Photo: thoibaotaichinhvietnam.vn

Le Vietnam vise à construire un écosystème financier complet moderne et sûr

Cette stratégie a objectif global de créer un écosystème financier complet moderne, sûr et inclusif qui contribue à améliorer la vie des citoyens et à garantir que personne ne soit laissé pour compte dans le processus de développement, selon la décision n° 928/QD-TTg du 25 mai 2026 signé par le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang.