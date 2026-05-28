SunRice, le plus grand distributeur de riz d’Australie, élargit ses investissements au Vietnam

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Sydney (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hung Tam, a rencontré le 27 mai John Bradford, président du groupe SunRice, principal producteur et distributeur de riz en Australie.

John Bradford a informé l’ambassadeur des dernières évolutions des activités du groupe sur le marché vietnamien, soulignant que le Vietnam figure actuellement parmi les principaux fournisseurs internationaux de riz de SunRice, notamment pour les produits haut de gamme destinés aux marchés de niche.

L'entreprise prévoit donc d'augmenter la capacité de son usine de transformation de riz située dans la province vietnamienne de Dong Thap (Sud), à 120 000 tonnes par an.

SunRice et le Centre australien de recherche agricole internationale (ACIAR) ont également annoncé le lancement d’une nouvelle phase de leur projet commun visant à renforcer la résilience climatique des filières de production de riz haut de gamme auprès des petits exploitants agricoles du delta du Mékong.

Ce projet d'un million de dollars australiens (650 000 dollars américains), cofinancé par les deux parties, soutiendra les objectifs du programme vietnamien visant à développer un million d'hectares de riziculture de haute qualité et à faibles émissions d'ici 2030.

L’initiative mettra l’accent sur l’amélioration des techniques de riziculture climato-intelligentes, l’efficacité post-récolte, la traçabilité ainsi que le développement de variétés de riz tolérantes à la salinité et adaptées au changement climatique.

SunRice et l’ACIAR poursuivront également leur coopération pour développer les activités du Centre d’excellence implanté sur le site de transformation de riz de l’entreprise à Dong Thap, offrant ainsi aux riziculteurs et aux étudiants en agriculture davantage d’opportunités de recherche et de formation.

Par ailleurs, SunRice soutient la Fondation KOTO, première entreprise sociale vietnamienne spécialisée dans la formation professionnelle dans le secteur de l'hôtellerie. Ce partenariat témoigne de l'engagement de l'entreprise envers les communautés locales vietnamiennes, à travers des initiatives à la fois commerciales et sociales.

L’ambassadeur Pham Hung Tam a salué la contribution positive de SunRice au secteur vietnamien de la production et de la transformation du riz, estimant que cette coopération contribue à valoriser les produits vietnamiens, à faciliter l’accès aux marchés internationaux et à renforcer la résilience climatique du secteur agricole.

Il a également présenté les politiques vietnamiennes privilégiant les investissements directs étrangers de qualité.

L’ambassadeur s’est par ailleurs félicité de la participation des dirigeants de SunRice à l’événement « Rencontre d'Australie 2026 », récemment organisé au Vietnam. Il a qualifié cette rencontre du plus important événement de promotion du commerce et des investissements jamais organisé par l’Australie au Vietnam, se disant convaincu qu’elle contribuerait à dynamiser la coopération économique bilatérale.

Enfin, il a encouragé SunRice à renforcer sa coopération avec les collectivités locales et les entreprises vietnamiennes, à soutenir les échanges de délégations et les activités commerciales, et à continuer de jouer un rôle moteur parmi les entreprises australiennes dans la promotion d’une coopération économique et d’investissements de qualité avec le Vietnam.-VNA

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