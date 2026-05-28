Séminaire sur les opportunités pour les entreprises vietnamiennes sur le marché sud-américain



Hanoï, 28 mai (VNA) – Un séminaire sur les opportunités et les défis du développement du marché sud-américain se tiendra le 28 mai à Hanoï. Ce séminaire vise à aider les entreprises vietnamiennes à dynamiser leurs exportations et leurs partenariats d'investissement dans la région, dans le cadre d'efforts plus larges de diversification des marchés et d'exploration de nouvelles perspectives de croissance.



Selon l'Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade) relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, l'événement se déroulera en présentiel et en ligne. Environ 150 délégués sont attendus, issus des ministères, des offices commerciaux, des directions provinciales et municipales de l'industrie et du commerce, des associations professionnelles, des coopératives, des entreprises, des ambassades et des organismes de promotion du commerce.



L'Amérique du Sud devient un marché attractif pour les exportations vietnamiennes, portée par une demande croissante des consommateurs et une structure d'importations diversifiée. Malgré tout, les entreprises se heurtent à des obstacles tels que les grandes distances, des normes techniques strictes, des systèmes de distribution complexes et des exigences de marché plus élevées.



Ce séminaire présentera les dernières tendances économiques et l'évolution du marché en Amérique du Sud, en particulier en Argentine et au Chili – deux marchés clés présentant un potentiel considérable pour les produits vietnamiens.



Les participants aborderont la demande d'importations de biens de consommation et de matières premières, ainsi que la préférence croissante de la région pour les produits écologiques et durables.



L'événement examinera également les opportunités de dynamiser les exportations et la coopération en matière d'investissement dans les secteurs où le Vietnam possède des atouts, notamment les produits agroforestiers et halieutiques, les produits alimentaires transformés, le textile et l'habillement, la chaussure, le mobilier en bois et l'électronique.



Outre les opportunités de marché, les intervenants discuteront des défis communs auxquels sont confrontées les entreprises vietnamiennes lorsqu'elles pénètrent les marchés sud-américains, notamment les réglementations, les obstacles techniques, les normes de sécurité alimentaire, les certifications environnementales, la traçabilité et les exigences en matière de responsabilité sociale.



Ils partageront également des informations pratiques sur la culture d'entreprise, les pratiques commerciales et les systèmes de distribution locaux, et discuteront des solutions logistiques, des stratégies d'entrée sur le marché et des moyens de réduire les risques liés aux grandes distances géographiques. - VNA

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