Politique

Le monument à Hô Chi Minh rouvre ses portes à Mexico à l’occasion du 136e anniversaire de sa naissance

Pour des générations de Mexicains, le Président Hô Chi Minh a été non seulement le leader du peuple vietnamien, mais aussi un symbole mondial de courage, de résilience et d’aspiration à la justice. Sa statue, érigée dans un parc nommé “Liberté pour les peuples”, est tout à fait appropriée, car sa vie et son idéologie incarnaient la liberté, la dignité humaine et la solidarité internationale.

Le monument à Hô Chi Minh rouvre ses portes à Mexico. Photo: VNA
Le monument à Hô Chi Minh rouvre ses portes à Mexico. Photo: VNA

Mexico (VNA) – L’ambassade du Vietnam au Mexique et les autorités de Mexico ont inauguré le 27 mai la statue restaurée et modernisée dédiée au président Hô Chi Minh, située dans un parc de la capitale.

Dans son discours d’ouverture, le secrétaire au Bien-être et à l’Égalité sociale de Mexico, Pablo Yáñez, a déclaré que cette restauration permettait de préserver une œuvre d’une grande valeur historique et artistique, et témoignait du profond respect du peuple mexicain pour ce grand homme qui a consacré sa vie à la liberté, à l’indépendance nationale et au bonheur du peuple.

Pour des générations de Mexicains, le Président Hô Chi Minh a été non seulement le leader du peuple vietnamien, mais aussi un symbole mondial de courage, de résilience et d’aspiration à la justice. Sa statue, érigée dans un parc nommé “Liberté pour les peuples”, est tout à fait appropriée, car sa vie et son idéologie incarnaient la liberté, la dignité humaine et la solidarité internationale, a-t-il affirmé.

Fernando González Saiffe, directeur général pour les affaires Asie-Pacifique au ministère mexicain des Affaires étrangères, a qualifié les relations Mexique-Vietnam de l'un des modèles de coopération les plus sincères et les plus concrets entre l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est.

Il a déclaré que les Mexicains nourrissent une admiration particulière pour la lutte du peuple vietnamien sous la direction du Président Hô Chi Minh. La statue restera un lieu permettant aux jeunes générations mexicaines de découvrir l’histoire du Vietnam, une nation éprise de paix qui ne s’est jamais soumise à l’oppression.

L'ambassadeur du Vietnam, Nguyen Van Hai, a déclaré dans son discours que la restauration de la statue témoigne de la force des liens étroits et de l'affection particulière que le gouvernement et le peuple mexicains portent au Vietnam.

Depuis plus d’un demi-siècle, l’amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre le Vietnam et le Mexique se sont développées sur la base de la confiance politique, du respect mutuel et de valeurs partagées telles que l’indépendance, la paix, la liberté, le développement et la justice, a-t-il affirmé. À cette occasion, l’ambassadeur vietnamien a exprimé sa profonde gratitude aux autorités de Mexico, aux organismes compétents ainsi qu’à leurs partenaires mexicains pour leur soutien précieux ayant permis l’achèvement du projet à temps pour le 136e anniversaire de la naissance du président Hô Chi Minh (19 mai).

Il a également remercié le sculpteur Pedro Ramírez Ponzanelli, qui a su capturer avec force et émotion le portrait du leader vietnamien et qui a œuvré pour que l'œuvre soit achevée le 19 mai afin d'être dévoilée au public lors de cette importante commémoration. -VNA

#Président Hô Chi Minh #Mexique
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