De nouveaux accords pour dynamiser le partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande

Bangkok (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, et le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, ont assisté le 28 mai à Bangkok à la cérémonie d’échange de plusieurs documents de coopération conclus entre ministères, institutions et organisations des deux pays.

Parmi les documents signés figurent le Programme d’action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique global Vietnam–Thaïlande pour la période 2026-2031, une note diplomatique sur le transfert des responsabilités du ministère thaïlandais des Sciences et des Technologies au ministère thaïlandais de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Recherche et de l'Innovation pour poursuivre la coopération avec le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies, ainsi qu’un mémorandum d’entente entre Vietjet et l’Agence du Corridor économique de l’Est de la Thaïlande (Eastern Economic Corridor Office - EECO) pour le développement d’un centre de maintenance, de réparation et d’exploitation aéronautique. Les deux parties ont également signé un accord de coopération entre l’Académie de politique, d’administration publique et de gouvernance du Vietnam et l’Université de Khon Kaen.

À cette occasion, les deux dirigeants ont conjointement lancé le logo commémorant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande.

Ce logo symbolise le parcours commun et le partenariat durable entre les deux pays. Le chiffre « 5 », aux lignes courbes dynamiques, évoque le mouvement, l’énergie et les ambitions de développement du Vietnam. Le chiffre « 0 », de forme circulaire, représente la stabilité, l’équilibre et les bases solides des relations bilatérales. Les couleurs rouge, bleu, blanc et jaune, inspirées des drapeaux nationaux des deux pays, illustrent leur coopération étroite et harmonieuse. Le chiffre « 50 » marque un demi-siècle de relations diplomatiques et traduit la volonté commune de poursuivre un développement prospère.

Logo commémorant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande. Photo: VNA

Le Vietnam et la Thaïlande entretiennent des relations d’amitié de longue date. Depuis l’établissement officiel de leurs relations diplomatiques le 6 août 1976, la coopération bilatérale n’a cessé de se renforcer et de se diversifier.

Les deux pays maintiennent un haut niveau de confiance entre leurs dirigeants et leurs peuples. Selon les autorités vietnamiennes et thaïlandaises, cette confiance constitue une base essentielle pour approfondir la coopération à tous les niveaux.

Au cours des 50 dernières années, les relations entre le Vietnam et la Thaïlande ont connu un développement de plus en plus dynamique, notamment après l’adhésion du Vietnam à l’ASEAN. Aujourd’hui, la coopération bilatérale couvre l’ensemble des secteurs dans le cadre du partenariat stratégique global établi entre les deux pays. -VNA

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