Politique

De nouveaux accords pour dynamiser le partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, et le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, ont assisté le 28 mai à Bangkok à l'échange de plusieurs accords de coopération et au lancement du logo commémorant le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, et le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, à la cérémonie d'échange de plusieurs accords de coopération. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, et le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, à la cérémonie d'échange de plusieurs accords de coopération. Photo: VNA

Bangkok (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, et le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, ont assisté le 28 mai à Bangkok à la cérémonie d’échange de plusieurs documents de coopération conclus entre ministères, institutions et organisations des deux pays.

Parmi les documents signés figurent le Programme d’action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique global Vietnam–Thaïlande pour la période 2026-2031, une note diplomatique sur le transfert des responsabilités du ministère thaïlandais des Sciences et des Technologies au ministère thaïlandais de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Recherche et de l'Innovation pour poursuivre la coopération avec le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies, ainsi qu’un mémorandum d’entente entre Vietjet et l’Agence du Corridor économique de l’Est de la Thaïlande (Eastern Economic Corridor Office - EECO) pour le développement d’un centre de maintenance, de réparation et d’exploitation aéronautique. Les deux parties ont également signé un accord de coopération entre l’Académie de politique, d’administration publique et de gouvernance du Vietnam et l’Université de Khon Kaen.

À cette occasion, les deux dirigeants ont conjointement lancé le logo commémorant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande.

Ce logo symbolise le parcours commun et le partenariat durable entre les deux pays. Le chiffre « 5 », aux lignes courbes dynamiques, évoque le mouvement, l’énergie et les ambitions de développement du Vietnam. Le chiffre « 0 », de forme circulaire, représente la stabilité, l’équilibre et les bases solides des relations bilatérales. Les couleurs rouge, bleu, blanc et jaune, inspirées des drapeaux nationaux des deux pays, illustrent leur coopération étroite et harmonieuse. Le chiffre « 50 » marque un demi-siècle de relations diplomatiques et traduit la volonté commune de poursuivre un développement prospère.

vnanet-lo.jpg
Logo commémorant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande. Photo: VNA

Le Vietnam et la Thaïlande entretiennent des relations d’amitié de longue date. Depuis l’établissement officiel de leurs relations diplomatiques le 6 août 1976, la coopération bilatérale n’a cessé de se renforcer et de se diversifier.

Les deux pays maintiennent un haut niveau de confiance entre leurs dirigeants et leurs peuples. Selon les autorités vietnamiennes et thaïlandaises, cette confiance constitue une base essentielle pour approfondir la coopération à tous les niveaux.

Au cours des 50 dernières années, les relations entre le Vietnam et la Thaïlande ont connu un développement de plus en plus dynamique, notamment après l’adhésion du Vietnam à l’ASEAN. Aujourd’hui, la coopération bilatérale couvre l’ensemble des secteurs dans le cadre du partenariat stratégique global établi entre les deux pays. -VNA

#Vietnam #Thaïlande #documents #coopération #relations #visite #partenariat stratégique global Thaïlande
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Les dirigeants des deux pays passent en revue la garde d’honneur des Forces armées royales thaïlandaises. Photo : VNA

Cérémonie d'accueil officielle du dirigeant Tô Lâm et de son épouse en Thaïlande

Le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul et son épouse ont présidé la cérémonie d’accueil officielle du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République socialiste du Vietnam, Tô Lâm, de son épouse ainsi que de la haute délégation vietnamienne dans la matinée du 28 mai. 

Partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande

Partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande

À l’invitation du Premier ministre de Thaïlande, Anutin Charnvirakul, et de son épouse, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République socialiste du Vietnam, To Lam, accompagné de son épouse Ngo Phuong Ly et d’une délégation vietnamienne de haut rang, effectue une visite officielle en Thaïlande du 27 au 29 mai

Le secrétaire général du Parti et président To Lam, accompagné de son épouse et d’une haute délégation vietnamienne, se rend le 27 mai au site mémoriel dédié au Président Ho Chi Minh dans la province thaïlandaise d’Udon Thani. Photo: vNA

Le SG du Parti et président To Lam rend hommage au Président Ho Chi Minh en Thaïlande

En visite officielle en Thaïlande, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a rendu hommage au Président Ho Chi Minh sur le site mémoriel d’Udon Thani, haut lieu historique témoignant des liens entre le dirigeant vietnamien, la communauté vietnamienne en Thaïlande et la lutte pour l’indépendance nationale.

Voir plus

Entrevue entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam et le président du Parlement et de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Saram. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président du Parlement thaïlandais

En visite officielle en Thaïlande, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a rencontré le 28 mai le président du Parlement et de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Saram. Les deux dirigeants ont souligné l’importance du nouveau Partenariat stratégique global et affirmé leur volonté de renforcer la coopération parlementaire et bilatérale dans de nombreux domaines.

Le professeur Vu Minh Khuong, de l’École de politique publique Lee Kuan Yew. Photo: VNA

Vietnam–Singapour : un partenariat stratégique parmi les plus avancés d’Asie du Sud-Est

À la veille de la visite d’État du dirigeant vietnamien To Lam à Singapour, des experts singapouriens estiment que les relations Vietnam–Singapour figurent parmi les partenariats les plus dynamiques et avancés d’Asie du Sud-Est. Portée par une forte complémentarité économique et des ambitions communes en matière d’innovation, d’énergie, d’intelligence artificielle et de développement durable, cette coopération est appelée à jouer un rôle stratégique croissant au sein de l’ASEAN.

Des Vietnamiennes en Thaïlande visitent le mémorial du Président Hô Chi Minh, dans la province d'Udon Thani. Photo : VNA

Les communautés vietnamiennes en Thaïlande, à Singapour et aux Philippines renforcent les liens régionaux

La Thaïlande, Singapour et les Philippines, proches géographiquement du Vietnam, partagent des similitudes culturelles avec ce pays. Bien que les communautés vietnamiennes de ces pays diffèrent par leur taille, leur histoire et leur composition, elles ont toutes contribué de manière significative à l'amitié et à la coopération bilatérales dans de nombreux domaines, contribuant ainsi à renforcer la compréhension mutuelle et à approfondir les relations amicales ces dernières années.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, s’exprime en clôture de la Conférence nationale des Conseils populaires, à Hanoi, le 28 mai. Photo : VNA

La satisfaction des citoyens sert de mesure de la performance des Conseils populaires

Le président de l’Assemblée nationale a souligné la nécessité de renforcer la direction du Parti sur l’organisation et le fonctionnement des Conseils populaires, de poursuivre le déploiement de l’option du Parti visant à construire un État de droit socialiste, de renouveler le modèle d’administration locale, de promouvoir la démocratie socialiste et de renforcer la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines.

Le monument à Hô Chi Minh rouvre ses portes à Mexico. Photo: VNA

Le monument à Hô Chi Minh rouvre ses portes à Mexico à l’occasion du 136e anniversaire de sa naissance

Pour des générations de Mexicains, le Président Hô Chi Minh a été non seulement le leader du peuple vietnamien, mais aussi un symbole mondial de courage, de résilience et d’aspiration à la justice. Sa statue, érigée dans un parc nommé “Liberté pour les peuples”, est tout à fait appropriée, car sa vie et son idéologie incarnaient la liberté, la dignité humaine et la solidarité internationale.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Manh Cuong. Photo: VNA

La visite du leader Tô Lâm va renforcer le partenariat stratégique avec le Philippines

Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Manh Cuong a souligné les attentes de ce voyage, notamment le renforcement et l’approfondissement de la confiance politique entre les deux pays, la création d’une nouvelle dynamique pour la coopération économique, un pilier des relations bilatérales, ainsi que la coopération en matière de défense et de sécurité, la promotion de la coopération maritime et océanique, et la coordination entre les deux pays au sein de l’ASEAN et des mécanismes multilatéraux.

L’ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hung Tam, rencontre à Canberra la haute-commissaire de Nauru en Australie, Camilla Solomon. Photo: VNA

Nauru considère le Vietnam comme un partenaire prometteur dans divers secteurs

La haute-commissaire de Nauru en Australie a indiqué que Nauru, riche en ressources maritimes, considérait le Vietnam comme un modèle de développement et un partenaire prometteur dans l’approvisionnement en produits essentiels, la coopération dans la pêche au thon et le développement des infrastructures.

Entretien entre le dirigeant Tô Lâm et le Premier ministre singapourien Lawrence Wong, en mars 2025. Photo: VNA

Tô Lâm à Singapour : coopération stratégique et enjeux régionaux au cœur des discussions

La visite d’État du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm à Singapour, du 29 au 31 mai, marque une nouvelle étape dans le développement du partenariat stratégique global entre les deux pays. Elle témoigne également du rôle croissant du Vietnam sur la scène régionale et internationale, alors que le dirigeant vietnamien doit intervenir au Dialogue Shangri-La, principal forum asiatique sur la sécurité.

Des Cubains participent à un rassemblement dans la capitale La Havane, le 16 avril 2026 au matin, affichant leur détermination et leur confiance dans la voie du socialisme. Photo: VNA

À l’ONU, le Vietnam réitère son soutien au peuple cubain

Lors d’une réunion du Mouvement des non-alignés au siège des Nations unies à New York, l’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a exprimé la profonde solidarité du Vietnam envers le peuple cubain face aux difficultés actuelles.

Le dirigeant To Lam et son épouse arrivent à Bangkok. Photo: VNA

Bangkok accueille le dirigeant vietnamien To Lam

Au cours de son séjour dans la capitale thaïlandaise, le dirigeant vietnamien doit rencontrer le Roi et la Reine de Thaïlande, le Premier ministre thaïlandais ainsi que plusieurs hauts responsables du Royaume afin d’échanger sur les grandes orientations destinées à mettre en œuvre un nouveau cadre de coopération bilatérale.

L’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies. Photo: VNA

Le Vietnam plaide pour un multilatéralisme renforcé

L'ambassadeur Do Hung Viet a réaffirmé l’engagement constant du Vietnam en faveur de la Charte des Nations unies, du droit international, du multilatéralisme et du système international centré sur l’ONU.