La participation du plus haut dirigeant au Dialogue de Shangri-La façonne une nouvelle position pour le Vietnam

Singapour (VNA) - Le Dialogue Shangri-La, principal forum asiatique consacré aux questions de sécurité et de défense, se tient du 29 au 31 mai à Singapour, dans un contexte international marqué par des évolutions géopolitiques complexes. Organisé chaque année par l’Institut international d'études stratégiques, il réunit dirigeants politiques, ministres de la Défense, experts stratégiques et responsables militaires autour des grands enjeux sécuritaires de la région Asie-Pacifique.

Cette édition intervient alors que les rivalités stratégiques entre grandes puissances, les conflits au Moyen-Orient et entre la Russie et l’Ukraine, ainsi que les tensions liées à la sécurité maritime, aux chaînes d’approvisionnement et à la militarisation régionale continuent d’alimenter les incertitudes internationales.

Dans ce contexte, l’invitation adressée au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République Tô Lâm pour prononcer le discours principal du Dialogue Shangri-La est considérée comme un jalon important illustrant la montée en puissance du Vietnam sur la scène régionale et internationale.

Interrogé par l’Agence vietnamienne d’information à Singapour, le docteur Mohamed Effendy B. Abdul Hamid, maître de conférences en études sud-est asiatiques à l'Université nationale de Singapour, a estimé que cette édition du Dialogue se déroule à un « moment géopolitique particulièrement significatif ».

Selon lui, les bouleversements internationaux actuels ont des répercussions directes sur l’Asie du Sud-Est, notamment à travers les perturbations des chaînes d’approvisionnement, les pressions inflationnistes, les tensions énergétiques et les risques de ralentissement économique. Ces évolutions devraient, selon l’expert, nourrir des discussions approfondies sur la résilience économique de l’ASEAN ainsi que sur la montée des dépenses militaires et la militarisation croissante dans la région.

Plusieurs observateurs estiment également que la question du rôle central de l’ASEAN dans l’architecture régionale sera au cœur des échanges, alors que les pays d’Asie du Sud-Est cherchent à préserver leur unité face à l’intensification de la rivalité sino-américaine et aux recompositions géoéconomiques mondiales.

De nombreux experts considèrent que la participation de Tô Lâm au forum marque une évolution importante du rôle international du Vietnam. Mohamed Effendy B. Abdul Hamid estime que le Vietnam émerge désormais comme un acteur clé des questions liées aux chaînes d’approvisionnement, à la sécurité maritime et à la diplomatie régionale.

Selon lui, l’invitation adressée au plus haut dirigeant vietnamien traduit également l’intérêt croissant de la communauté internationale pour la stabilité du Vietnam et pour son approche face aux défis géopolitiques actuels.

Le professeur Vu Minh Khuong, de l’École de politiques publiques Lee Kuan Yew à Singapour, considère pour sa part que la présence du Vietnam au Dialogue Shangri-La constitue “une marque distinctive” dans un contexte mondial marqué par la recherche de nouvelles solutions face aux crises internationales.

Selon lui, le Vietnam attire l’attention internationale non seulement par son histoire de résilience et les succès de sa politique de Renouveau, mais aussi par sa vision de devenir une économie technologique avancée dans les décennies à venir.

Le professeur souligne également plusieurs caractéristiques de la diplomatie vietnamienne contemporaine, notamment la constance de sa politique en faveur de la paix et de la coopération, sa flexibilité diplomatique ainsi que sa capacité à maintenir un équilibre stratégique dans un environnement marqué par des rivalités croissantes entre grandes puissances.

Il estime que le Vietnam apparaît aujourd’hui comme un exemple de gestion équilibrée des relations avec les grandes puissances, tout en contribuant à la stabilité régionale et en favorisant le dialogue entre acteurs majeurs tels que les États-Unis et la Chine.

Plusieurs médias internationaux considèrent désormais le Vietnam non seulement comme une économie dynamique, mais aussi comme un acteur contribuant à façonner les mécanismes de coopération et d’équilibre stratégique en Asie-Pacifique.

Le média russe Sputnik a notamment cité des experts en sécurité internationale estimant que le Vietnam n’est plus simplement un « participant » aux structures régionales, mais un acteur jouant un rôle d’influence, de médiation et d’équilibre, fondé sur une approche de « neutralité dynamique » et sur le respect du droit international.

L’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Tran Phuoc Anh (droite). Photo: VNA

Selon l’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Tran Phuoc Anh, le rôle confié à Tô Lâm lors du Dialogue Shangri-La reflète le prestige et la crédibilité croissants du Vietnam sur la scène internationale.

Le diplomate a souligné que cette tribune offrirait au Vietnam l’occasion de présenter sa politique étrangère indépendante, autonome, multilatérale et diversifiée, tout en réaffirmant son engagement en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable en Asie du Sud-Est et dans la région Asie-Pacifique.

Dans ce contexte, les observateurs estiment que le discours de Tô Lâm sera particulièrement suivi par la communauté internationale, en raison non seulement du rôle grandissant du Vietnam, mais aussi des messages attendus sur les enjeux de paix, de coopération et d’équilibre stratégique dans une région en pleine recomposition. -VNA

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