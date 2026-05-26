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Petrona renforce son contrôle sur la chaîne de valeur du raffinage et de la pétrochimie stratégiques

Petronas, la compagnie pétrolière nationale malaisienne, a annoncé le 25 mai son intention d'acquérir la totalité des participations dans plusieurs entreprises, renforçant ainsi son contrôle sur la chaîne de valeur locale du raffinage et de la pétrochimie stratégiques.

Petrona renforce son contrôle sur la chaîne de valeur du raffinage et de la pétrochimie stratégiques


Kuala Lumpur, 26 mai (VNA) – Petronas, la compagnie pétrolière nationale malaisienne, a annoncé le 25 mai son intention d'acquérir la totalité des participations dans plusieurs entreprises, renforçant ainsi son contrôle sur la chaîne de valeur locale du raffinage et de la pétrochimie stratégiques.

Selon l'agence de presse nationale malaisienne Bernama, sa filiale, Petronas Refinery and Petrochemical Corporation Sdn Bhd, acquerra la participation détenue par la Saudi Arabian Oil Company (Aramco) dans Pengerang Refining Company Sdn Bhd et Pengerang Petrochemical Company Sdn Bhd (PRefChem), situées au sein du complexe intégré de Pengerang, dans l'État de Johor.

« Sous réserve de la réalisation des conditions de clôture habituelles, PRefChem deviendra une filiale à 100 % du groupe Petronas. L’évolution récente des marchés mondiaux de l’énergie a mis en évidence l’importance de l’agilité opérationnelle pour les infrastructures énergétiques d’importance stratégique nationale », a déclaré la société dans un communiqué publié le 25 mai.

« Cette acquisition permettra à Petronas d’en prendre le contrôle total et d’améliorer encore l’alignement et la flexibilité opérationnels tout au long de la chaîne de valeur de PRefChem, tout en tirant parti de son réseau international d’approvisionnement pétrolier et de son modèle opérationnel intégré pour garantir la fiabilité et la résilience continues de l’approvisionnement énergétique de la Malaisie, quelles que soient les conditions du marché », précise le communiqué.

Petronas a réaffirmé son engagement indéfectible envers la sécurité énergétique de la Malaisie et le développement d’une présence et de partenariats internationaux qui positionneront la Malaisie comme une nation énergétique de premier plan pour les décennies à venir. - VNA

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#Petrona #pétrochimie stratégiques
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