L’Indonésie accélère la construction d’une gigantesque digue maritime sur la côte nord de Java

Jakarta (VNA) - L’Indonésie intensifie la mise en œuvre d’un gigantesque projet de digue maritime le long de la côte nord de Java afin de lutter contre l’affaissement des sols et la montée du niveau de la mer, des phénomènes qui menacent de plus en plus les zones côtières du pays.

Long de 575 km et divisé en 15 segments, ce projet figure parmi les grandes priorités stratégiques sous la présidence de Prabowo Subianto.

Selon Agus Harimurti Yudhoyono, ministre Coordinateur pour l'Infrastructure et le Développement régional, le gouvernement poursuit une supervision étroite du projet en 2026 et espère accélérer davantage sa mise en œuvre à partir de 2027. Jakarta renforce actuellement la coordination entre les autorités locales et élabore une feuille de route plus détaillée afin d’assurer l’avancement des travaux.

Au-delà de la protection de la région de Pantura, importante zone côtière densément peuplée et fortement industrialisée du nord de Java, cette mégadigue vise également à préserver les moyens de subsistance de millions d’habitants vivant sur le littoral, à soutenir la sécurité alimentaire et à limiter les effets du changement climatique.

Outre ses fonctions de prévention des inondations et de lutte contre l’érosion côtière, le projet a aussi été conçu pour contribuer à la préservation des écosystèmes marins et à la protection du secteur halieutique national. Les travaux de planification et de préparation du chantier sont actuellement menés en coordination avec les autorités provinciales et municipales concernées.

L’Indonésie est confrontée depuis de nombreuses années à un phénomène important d’affaissement des sols dans plusieurs villes côtières, notamment à Jakarta, où certaines zones s’enfoncent à un rythme parmi les plus rapides au monde, en raison de la surexploitation des eaux souterraines et de la pression liée à l’urbanisation. -VNA