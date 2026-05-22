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L'Indonésie lutte contre la spéculation et la manipulation des prix du riz

Le gouvernement indonésien renforce la surveillance de la distribution du riz afin de garantir la sécurité alimentaire, de stabiliser les prix et de prévenir la spéculation et la manipulation du marché.

Un habitant choisit d’acheter du riz dans un supermarché Indomaret à Jakarta. Photo : VNA
Un habitant choisit d’acheter du riz dans un supermarché Indomaret à Jakarta. Photo : VNA


Jakarta, 22 mai (VNA) – Le gouvernement indonésien renforce la surveillance de la distribution du riz afin de garantir la sécurité alimentaire, de stabiliser les prix et de prévenir la spéculation et la manipulation du marché.

Andi Amran Sulaiman, directeur de l'Agence nationale de l'alimentation (Bapanas) et ministre de l'Agriculture, a déclaré que les autorités s'attaquent à plusieurs irrégularités dans le secteur alimentaire, notamment les activités de prétendus « cartels alimentaires » soupçonnés d'influencer les prix du riz et les marchés de consommation.

Il a souligné qu'un contrôle plus strict reste nécessaire malgré la sécurité actuelle de l'approvisionnement en riz du pays. À la mi-mai, les réserves de riz gérées par l'Agence nationale de la logistique (Bulog) atteignaient environ 5,3 millions de tonnes.

Selon les données de l'Institut national de la statistique indonésien, la production nationale de riz pour la période janvier-mai est estimée à 16,8 millions de tonnes, tandis que la demande de consommation est estimée à 12,8 millions de tonnes, créant ainsi un excédent de près de 4 millions de tonnes.

L'agence Bapanas intensifie également les inspections des produits à base de riz enrichi et prévoit de réaliser des analyses en laboratoire afin de vérifier leur teneur en micronutriments, notamment les vitamines B1 et B12, l'acide folique, le fer et le zinc.

Auparavant, le président Prabowo Subianto avait signé le décret présidentiel n° 19/2025 portant création d'une équipe de coordination chargée de superviser les programmes d'autosuffisance alimentaire, énergétique et hydrique. Cette équipe a pour mission de suivre, d'évaluer et de coordonner les politiques entre les ministères, les agences et les administrations locales.

Le gouvernement maintient également des politiques visant à protéger les agriculteurs grâce à un mécanisme de prix d'achat minimum pour le riz non décortiqué.

Le gouvernement espère que son programme d'autosuffisance alimentaire soutiendra l'initiative « Repas nutritifs gratuits » (MBG), qui cible environ 82,9 millions de bénéficiaires, tout en créant une demande stable pour les produits agricoles nationaux. - VNA

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#Indonésie #spéculation #manipulation #prix du riz
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