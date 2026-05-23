La Malaisie intensifie ses efforts pour garantir son approvisionnement énergétique jusqu'en décembre

Kuala Lumpur (VNA) - Le gouvernement malaisien s’efforcera de garantir la sécurité de l’approvisionnement énergétique du pays jusqu’en décembre, face à la crise mondiale qui perturbe les chaînes économiques et fait grimper les prix de l’énergie, a déclaré le vice-Premier ministre Fadillah Yusof.

Fadillah Yusof, également ministre de la Transition énergétique et de la Transformation de l'eau, a indiqué le 22 mai que l'approvisionnement énergétique du pays devrait être suffisant jusqu'en juillet et que des efforts sont intensifiés pour le prolonger, notamment par l'acquisition de sources d'approvisionnement supplémentaires à l'étranger.

Il a souligné que la crise énergétique mondiale actuelle affectait l’ensemble de la chaîne économique, en particulier le secteur de la logistique, entraînant une hausse des coûts qui se répercute finalement sur les prix des marchandises et la sécurité de l’approvisionnement. Selon lui, les conséquences de cette crise s’étendent également à d’autres secteurs, notamment la santé et l’industrie manufacturière, en raison de pénuries de certaines matières premières, telles que les plastiques utilisés pour l’emballage et d’autres besoins industriels.

Le vice-Premier ministre malaisien a estimé que la population demeurait encore relativement peu consciente de la gravité de la situation, alors même que de nombreux acteurs déploient d’importants efforts pour préserver la stabilité actuelle. Il a appelé toutes les parties à économiser l’électricité et l’eau afin de réduire la consommation énergétique, de prolonger les capacités d’approvisionnement et de limiter les répercussions de la crise.

Il a indiqué que le gouvernement malaisien évaluait régulièrement les impacts de cette crise sur l’économie afin de mettre en place des mesures d’intervention adaptées. Ces efforts visent notamment à garantir la continuité des activités des petites et moyennes entreprises, à prévenir les pertes d’emplois et à atténuer les effets sur la population.

Le gouvernement continuera de privilégier trois piliers essentiels du secteur énergétique : la sécurité de l’approvisionnement, des prix abordables pour la population et la durabilité environnementale, a-t-il ajouté.-VNA