International

La Malaisie renforce sa réglementation des réseaux sociaux

La Malaisie mettra officiellement en œuvre deux nouveaux codes de réglementation en vertu de la Loi sur la sécurité en ligne (ONSA) à compter du 1er juin.

Bùi Thị Quỳnh Trang
La Malaisie renforce sa réglementation des réseaux sociaux

Kuala Lumpur (VNA) - La Malaisie mettra officiellement en œuvre deux nouveaux codes de réglementation en vertu de la Loi sur la sécurité en ligne (ONSA) à compter du 1er juin. Il s'agit des mesures les plus strictes prises à ce jour par le pays pour lutter contre les contenus préjudiciables et renforcer la protection de l'enfance dans l'environnement numérique.

Ces deux nouveaux codes – le Code de protection de l'enfance (CPE) et le Code d'atténuation des risques (CAR) – obligeront les plateformes numériques à prendre des mesures plus proactives pour contrôler les contenus préjudiciables et renforcer les mécanismes de protection des utilisateurs vulnérables, a annoncé la Commission malaisienne des communications et du multimédia (MCMC) le 22 mai.

Selon la MCMC, cette initiative s'inscrit dans la stratégie à long terme du gouvernement malaisien visant à créer un environnement numérique plus sûr pour les enfants et les familles face à la recrudescence des menaces en ligne telles que la fraude, le cyberharcèlement, les contenus violents et la désinformation.

L'une des dispositions les plus importantes est l'obligation pour les plateformes de réseaux sociaux d'adopter un mécanisme de « sécurité intégrée dès la conception ». En vertu de cette réglementation, les personnes de moins de 16 ans ne pourront plus s'inscrire ni posséder de compte sur les réseaux sociaux comptant plus de 8 millions d'utilisateurs en Malaisie.

Pour vérifier l'âge des utilisateurs, le gouvernement malaisien exige des documents officiels tels que la carte d'identité nationale, le passeport ou tout autre document délivré par l'État. La vice-ministre des Communications, Teo Nie Ching, a indiqué que les plateformes disposeront d'un délai raisonnable pour mettre en œuvre cette vérification avant l'application des mesures coercitives. Les comptes dont la vérification n'aura pas été effectuée pourront être bloqués.

Outre les mesures de protection de l'enfance, la RMC impose également aux plateformes numériques un contrôle plus strict des contenus en ligne. Parmi les nouvelles exigences figurent des évaluations périodiques des risques, la mise à niveau des systèmes de gestion de contenu, l'amélioration des mécanismes de signalement et de retour d'information, la vérification des annonceurs et l'étiquetage des contenus modifiés ou générés par l'IA.

Les autorités malaisiennes ont déclaré que la pression exercée pour un renforcement de la réglementation est due à la forte augmentation des fraudes en ligne et de la cybercriminalité.

Au cours des quatre premiers mois de cette année seulement, le pays a enregistré plus de 23 300 cas de fraude en ligne, pour un total de pertes atteignant 680,3 millions de ringgits (environ 170 millions de dollars). -VNA

Bùi Thị Quỳnh Trang
source
#Malaisie #réseaux sociaux
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Deux accidents meurtriers au Cambodge font plusieurs dizaines de victimes

Deux accidents meurtriers au Cambodge font plusieurs dizaines de victimes

Au moins 13 personnes ont perdu la vie et plusieurs dizaines d’autres ont été blessées dans deux graves accidents de la circulation survenus le 23 mai dans les provinces cambodgiennes de Kampong Chhnang et de Svay Rieng, selon le ministère cambodgien du Travail et de la Formation professionnelle.

Lors de la réunion. Photo : VNA

Renforcement des activités de connexion ASEAN – Australie

L’ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hung Tâm, et la secrétaire adjointe du ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT), Michelle Chan, ont coprésidé le 21 mai, une réunion entre le Centre ASEAN–Australie (AAC) relevant du DFAT et le Comité de l’ASEAN à Canberra (ACC).

La 32e réunion de consultation des hauts fonctionnaires ASEAN-Chine (ACSOC). Photo: VNA

ASEAN–Chine : un partenariat pour la paix et le développement régional

Lors des consultations officielles ASEAN‑Chine tenues à Kuala Lumpur, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération économique et politique, à accélérer la mise en œuvre du Plan d’action 2026‑2030 et à promouvoir le règlement pacifique des différends en Mer Orientale, sur la base du droit international et de l’UNCLOS 1982.

Photo: VNA

L’OMS reconnaît les efforts du Vietnam dans la lutte contre le tabagisme

À l’occasion de la 79ᵉ Assemblée mondiale de la Santé (WHA79), organisée du 18 au 22 mai à Genève, le Vietnam a été salué par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour ses résultats dans la prévention et la lutte contre les méfaits du tabac. À travers cette participation, le pays a également réaffirmé son engagement en faveur du renforcement des systèmes de santé, de la sécurité sanitaire mondiale et de la coopération internationale face aux défis sanitaires croissants tels que les maladies émergentes, le changement climatique et les maladies non transmissibles.

La Thaïlande renforce le contrôle qualité du durian

La Thaïlande renforce le contrôle qualité du durian

Le ministre thaïlandais de l'Agriculture et des Coopératives, Suriyas Junrungreangkit, réaffirmé l'objectif de son pays de porter les recettes d'exportation de durian au-delà de 150 milliards de THB (4,6 milliards de dollars) en 2026.

Des sauveteurs recherchent les victimes. Photo : Xinhua/VNA

Le bilan du naufrage d’une embarcation au large de la Malaisie s’alourdit

Les autorités malaisiennes ont annoncé une aggravation du bilan humain du naufrage d’une embarcation transportant des migrants clandestins au large de l’île de Pulau Pangkor, dans l’État de Perak. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent avec l’appui de plusieurs forces maritimes et aériennes.

Les chefs des délégations participant au 33e dialogue ASEAN-Nouvelle-Zélande à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Photo; ministère vietnamien des Affaires étrangères

Le Vietnam et l’ASEAN veulent renforcer le partenariat avec la Nouvelle-Zélande

Sur la base du partenariat stratégique global ASEAN-Nouvelle-Zélande et du plan d’action pour la mise en œuvre de ce partenariat (2026-2030), le Vietnam a exhorté les deux parties à concentrer leurs efforts sur la mise en œuvre efficace des objectifs et priorités fixés, portant la coopération bilatérale à la hauteur du nouveau niveau du partenariat, pour le bénéfice de l’ASEAN et de la Nouvelle-Zélande, ainsi que pour la paix, la stabilité et le développement dans la région.

La Thaïlande intensifie la lutte contre les réseaux de prête-noms

La Thaïlande intensifie la lutte contre les réseaux de prête-noms

Le Premier ministre thaïlandais a ordonné un renforcement des mesures contre les entreprises à capitaux étrangers qui utilisent des prête-noms pour contourner la législation locale, face aux inquiétudes concernant les répercussions négatives sur les entreprises et les travailleurs thaïlandais.