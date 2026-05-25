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La Malaisie promeut un commerce mondial ouvert

La Malaysia a réaffirmé son engagement en faveur d’un système commercial multilatéral ouvert, transparent et fondé sur des règles lors de la Réunion des ministres du Commerce de l’APEC en Chine. Face aux tensions commerciales et aux perturbations mondiales, Kuala Lumpur appelle à renforcer la coopération régionale, la résilience des chaînes d’approvisionnement et l’inclusion numérique des petites entreprises.

Délégués à la réunion des ministres du Commerce de l'APEC à Jiangsu, en Chine. Photo : VNA
Délégués à la réunion des ministres du Commerce de l'APEC à Jiangsu, en Chine. Photo : VNA

Kuala Lumpur (VNA) – La Malaysia s’est engagée à renforcer la coopération économique régionale et à garantir que la région Asie-Pacifique demeure une destination ouverte, résiliente et durable pour la croissance du commerce et des investissements.

C’est ce qu’a affirmé le ministre malaisien du Commerce, de l’Investissement et de l’Industrie, Johari Abdul Ghani, lors de la Réunion des ministres du Commerce de l’APEC (MRT) organisée les 22 et 23 mai en Chine.

Selon un communiqué du ministère malaisien du Commerce, de l’Investissement et de l’Industrie (MITI) publié le 25 mai, la Malaysia a réaffirmé son soutien à un système commercial multilatéral ouvert, transparent, prévisible et fondé sur des règles, centré sur l'OMC. Le pays a également mis en garde contre la montée du protectionnisme et la fragmentation croissante de l’économie mondiale. Le gouvernement malaisien a souligné que les accords commerciaux régionaux et de grande envergure doivent compléter, et non affaiblir, le cadre de l’OMC.

D’après le MITI, la Malaysia a également insisté sur l’importance de renforcer la coopération régionale en matière de sécurité énergétique et de résilience des chaînes d’approvisionnement afin de réduire les impacts des perturbations mondiales persistantes.

Le pays a aussi mis en avant la nécessité de garantir que la numérisation, l’application de l’intelligence artificielle et la transition verte restent accessibles et réalisables, en particulier pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), grâce à une meilleure interopérabilité, à des initiatives de renforcement des capacités et à des mécanismes de mise en œuvre simplifiés.

La Malaysia a confirmé qu’elle poursuivrait une coopération étroite avec les économies membres de l’APEC afin de garantir que l’intégration économique régionale, la transformation numérique, les initiatives durables, la sécurité énergétique et la coopération des chaînes d’approvisionnement produisent des résultats concrets et favorables aux entreprises dans la région Asie-Pacifique.

Organisée sous le thème de l’APEC 2026 proposé par la Chine, "Construire une communauté Asie-Pacifique pour prospérer ensemble", la réunion a porté sur l’intégration commerciale, la transformation numérique, le développement durable, la sécurité énergétique et la résilience des chaînes d’approvisionnement. - VNA

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