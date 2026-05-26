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Singapour portée par le boom des investissements dans l’IA

Les institutions financières internationales se montrent plus optimistes quant aux perspectives économiques de Singapour pour 2026, soutenues par d’importants investissements dans l’intelligence artificielle (IA), un essor du secteur de la construction et des flux de capitaux vers des valeurs refuges.

Singapour portée par le boom des investissements dans l’IA


Hanoï (VNA) – Les institutions financières internationales se montrent plus optimistes quant aux perspectives économiques de Singapour pour 2026, soutenues par d’importants investissements dans l’intelligence artificielle (IA), un essor du secteur de la construction et des flux de capitaux vers des valeurs refuges.

Maybank Investment Bank a relevé sa prévision de croissance du PIB singapourien pour 2026 à 4,2 %, contre 3,4 % précédemment, soit un niveau supérieur à la fourchette officielle du gouvernement, fixée entre 2 % et 4 %. La banque a également revu à la hausse sa prévision pour 2027, désormais estimée à 3,1 %.

Selon Maybank, cette dynamique est soutenue par les investissements massifs des grandes entreprises technologiques dans l’IA, la forte reprise du secteur de la construction ainsi que les flux de capitaux en provenance du Moyen-Orient à la recherche de placements sûrs.

Alors que le conflit au Moyen-Orient affecte fortement certaines industries énergivores, notamment la pétrochimie, Maybank estime que l’impact sur d’autres secteurs demeure limité grâce au report de la demande en provenance des pays du Golfe, bénéficiant notamment au transport maritime et à l’aviation.

La banque ajoute que l’intelligence artificielle continue de stimuler la production et les exportations de puces mémoire ainsi que de produits liés aux serveurs, soutenant ainsi l’activité manufacturière et le commerce de gros.

UOB Global Economics & Markets Research a également relevé sa prévision de croissance du PIB pour 2026, la faisant passer de 2,5 % à 3,2 %, grâce à la reprise du secteur électronique et à la solidité des exportations régionales de semi-conducteurs.

De son côté, RHB Investment Bank maintient sa prévision à 3 %, tout en soulignant les risques liés aux incertitudes géopolitiques et à la politique tarifaire des États-Unis.

Le ministère singapourien du Commerce et de l’Industrie (MTI) maintient pour sa part sa prévision de croissance pour 2026 dans une fourchette comprise entre 2 % et 4 %, avertissant toutefois que les risques de ralentissement pourraient augmenter en cas d’escalade des tensions au Moyen-Orient.

Au premier trimestre 2026, l’économie singapourienne a enregistré une croissance de 6 % en glissement annuel, contre 5,7 % au trimestre précédent.

Concernant l’inflation, les analystes anticipent une hausse des pressions inflationnistes, la progression des coûts de l’énergie liée aux tensions au Moyen-Orient se répercutant progressivement sur l’économie.

Maybank prévoit une inflation supérieure à 2 % aux deuxième et troisième trimestres, avec une inflation annuelle globale et sous-jacente estimée respectivement à 1,8 % et 1,9 %.

De son côté, RHB anticipe une inflation globale de 2,5 % et met en garde contre des pressions supplémentaires liées à la hausse des prix alimentaires et aux perturbations des chaînes d’approvisionnement. - VNA

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