Politique

Une nouvelle impulsion pour le partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande

Lors de leur entretien tenu le 28 mai à Bangkok, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, et le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, se sont félicités des progrès de la coopération bilatérale.

Panorama de l'entretien. Photo : VNA
Panorama de l'entretien. Photo : VNA

Bangkok (VNA) - Dans la matinée du 28 mai, à Bangkok, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, s’est entretenu avec le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul.

Lors de l’entretien, Anutin Charnvirakul a chaleureusement salué la visite officielle du dirigeant vietnamien, soulignant son importance particulière à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1976-2026). Il a également mis en avant le haut niveau de confiance politique entre le Vietnam et la Thaïlande. Il a en outre demandé au dirigeant To Lam de transmettre son invitation au Premier ministre vietnamien Le Minh Hung à effectuer une visite en Thaïlande.

To Lam a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance au partenariat stratégique global avec la Thaïlande et souhaitait continuer à le renforcer. Dans un contexte mondial marqué par de nombreux défis géopolitiques et économiques, la stabilité et le développement maintenus par les deux pays témoignent de leur rôle croissant dans la région et dans le monde.

Le dirigeant vietnamien a félicité la Thaïlande pour ses résultats socio-économiques et sa place parmi les grandes économies d’Asie du Sud-Est et les grandes destinations touristiques mondiales. Il a salué les avancées du pays dans les technologies de pointe et l’économie numérique, se disant convaincu que, sous la direction du Premier ministre Anutin Charnvirakul, la Thaïlande continuerait à enregistrer de nouveaux succès.

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Eentretien restreint entre les deux dirigeants. Photo : VNA.


Les deux dirigeants se sont félicités des progrès de la coopération bilatérale. La coopération en matière de défense et de sécurité est l’un des piliers importants, tandis que l’économie, le commerce, l’investissement, la coopération décentralisée, la culture, l’éducation et le tourisme continuent d’évoluer positivement.

Concernant les orientations futures, les deux parties sont convenues de renforcer davantage la confiance politique à travers les contacts à tous les niveaux et d’améliorer l’efficacité des mécanismes de coopération existants. Elles ont également décidé d’organiser la 5e réunion des Cabinets des deux pays en Thaïlande, ainsi qu’une réunion du Comité mixte de coopération bilatérale entre les deux ministres des Affaires étrangères.

En matière de défense et de sécurité, les deux dirigeants sont convenus d’intensifier la lutte contre la criminalité. To Lam a réaffirmé l’engagement des deux pays à ne permettre à aucun individu ni à aucune organisation d’utiliser le territoire de l’un des deux pays pour mener des activités contre l’autre, tout en appelant à la signature d’accords d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale.

Sur le plan économique, les deux parties visent à porter les échanges commerciaux bilatéraux à 25 milliards de dollars, de manière équilibrée et durable, tout en facilitant l’accès au marché pour des produits agricoles. Le Premier ministre thaïlandais a affirmé que le Vietnam était un partenaire majeur de son pays.

To Lam a proposé aux deux parties de créer rapidement un groupe de travail conjoint afin de mettre en œuvre efficacement la stratégie des « trois connectivités concernant les chaînes d’approvisionnement, les entreprises et les localités, ainsi que les stratégies de développement durable. Il a également appelé à renforcer les liaisons dans les transports et la logistique, et à élargir la coopération dans de nouveaux domaines comme l’intelligence artificielle (IA), la transformation numérique, et la transition énergétique juste.

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Le dirigeant To Lam s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA


Les deux parties sont convenues de continuer à faciliter la vie des communautés vietnamienne en Thaïlande et thaïlandaise au Vietnam, de renforcer l’enseignement du vietnamien en Thaïlande et du thaïlandais au Vietnam, ainsi que de préserver et valoriser les sites historiques et culturels liés à l’amitié entre les deux pays, notamment les mémoriaux dédiés au Président Ho Chi Minh en Thaïlande.


Les deux parties ont réaffirmé leur soutien mutuel au sein des forums régionaux et internationaux. Elles ont également insisté sur la nécessité de préserver la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté ainsi que la liberté de navigation et de survol, de résoudre par voie pacifique des différends conformément au droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

À l’issue de l’entretien, les deux dirigeants ont assisté à la signature du Programme d’action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique global pour 2026-2031 ainsi qu’à l’échange de documents de coopération dans les domaines de la science, de la technologie et de l’éducation. - VNA

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