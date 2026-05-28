Politique

Visite d’État de Tô Lâm aux Philippines : vers un approfondissement du partenariat bilatéral

La visite d’État de Tô Lâm aux Philippines, intervenant à l'approche du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les Philippines (1976-2026), marque la première fois en un demi-siècle que le plus haut dirigeant du Parti et de l'État du Vietnam se rend officiellement dans ce pays.

L’ambassadeur du Vietnam aux Philippines, Lai Thai Binh. Photo : VNA
L’ambassadeur du Vietnam aux Philippines, Lai Thai Binh. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - À l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, et de son épouse aux Philippines, du 31 mai au 1er juin, l’ambassadeur du Vietnam aux Philippines, Lai Thai Binh, a accordé un entretien à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) sur la portée de cette visite.

Selon l’ambassadeur Lai Thai Binh, cette visite historique, intervenant à l'approche du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les Philippines (1976-2026), marque la première fois en un demi-siècle que le plus haut dirigeant du Parti et de l'État du Vietnam se rend officiellement dans ce pays.

Dans un contexte régional et international complexe, ce déplacement affirme la ligne diplomatique d’indépendance, d’autonomie et de diversification du Vietnam, conformément aux orientations du 14e Congrès national du PCV. En choisissant les Philippines, pays voisin bordant la Mer Orientale, le Vietnam exprime sa haute considération pour ce partenaire et sa volonté de porter les relations bilatérales à un niveau supérieur, plus stable et plus substantiel.
Cette visite renforcera la confiance politique et la coordination sur les enjeux globaux, tout en soutenant les Philippines dans l’exercice de leur présidence de l’ASEAN en 2026, sous le thème « Naviguer ensemble vers un avenir commun », contribuant ainsi à la solidarité et à la centralité de l’organisation régionale.

Les relations bilatérales connaissent actuellement un développement vigoureux dans plusieurs domaines clés.

Sur le plan politique et diplomatique, la multiplication des contacts de haut niveau, comme la récente participation de la délégation menée par le Premier ministre Lê Minh Hung au 48e Sommet de l’ASEAN à Cebu, témoigne d’un soutien mutuel indéfectible.

En matière de défense et de sécurité, les mécanismes de dialogue se sont consolidés avec sept sessions du Dialogue sur la politique de défense d'envergure de vice-ministre et de multiples consultations entre les forces navales, aériennes et les garde-côtes. En 2024, la signature de lettres d’intention sur l’assistance humanitaire en mer et la médecine militaire a ouvert une nouvelle phase de coopération, élargie désormais à l’industrie de défense et à la lutte contre les défis sécuritaires non traditionnels.

Le volet économique affiche une croissance impressionnante avec des échanges commerciaux passés de 2,92 milliards de dollars en 2015 à 7,8 milliards de dollars en 2025, affichant une progression annuelle moyenne de plus de 10 %. Le Vietnam est aujourd’hui le 11e partenaire commercial des Philippines, avec des exportations diversifiées. Les investissements vietnamiens ont également bondi, atteignant 92 millions de dollars rien qu’en 2025, soit près de 70 % du capital cumulé total, se concentrant sur la transition verte et la haute technologie. Le tourisme suit cette tendance, les Philippines figurant pour la première fois dans le top 10 des marchés émetteurs du Vietnam début 2026, facilité par l'expansion des liaisons directes de cinq compagnies aériennes.


L’ambassadeur Lai Thai Binh souligne que, malgré ces avancées, le potentiel reste considérable entre ces deux nations totalisant plus de 220 millions d’habitants. L’objectif d’atteindre 10 milliards de dollars d’échanges commerciaux apparaît réalisable grâce à la simplification des procédures et à l’amélioration de la logistique maritime.
Au-delà du commerce traditionnel, la coopération devrait s’orienter vers la sécurité alimentaire à long terme, l’agriculture intelligente, l’économie maritime durable et les énergies renouvelables offshore.

Le domaine de l’éducation et de l’économie numérique offre également de vastes perspectives, combinant l’expertise philippine dans les services d’externalisation et l’écosystème technologique dynamique du Vietnam, notamment dans l’intelligence artificielle et la cybersécurité.

Enfin, la transition verte, illustrée par l’expansion rapide de GSM (Vingroup) aux Philippines, constitue un moteur de croissance futur. Les relations Vietnam–Philippines ne profitent pas seulement aux deux peuples, mais représentent aussi un pilier important de la solidarité de l’ASEAN. Dans un contexte géopolitique complexe, l’étroite coopération entre les deux pays témoigne de leur autonomie stratégique au service de la paix, de la stabilité et d’une prospérité partagée.- VNA

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