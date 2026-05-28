Économie

Dông Thap renforce le contrôle de sa flotte de pêche pour lutter contre la pêche INN

La province recense actuellement 1.477 navires de pêche immatriculés et autorisés, tous équipés de systèmes de surveillance des navires (VMS). Environ 60% de la flotte est composée de navires de grande capacité opérant dans les pêcheries éloignées telles que Côn Dao, Truong Sa et la zone de la plateforme DK1.

Des bateaux de pêche mouillent au port de pêche de Vàm Lang, dans la province de Dông Thap. Photo : VNA
Des bateaux de pêche mouillent au port de pêche de Vàm Lang, dans la province de Dông Thap. Photo : VNA

Dông Thap (VNA) – La province de Dông Thap (Sud) n’a enregistré aucun cas de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) depuis 2024, alors qu’elle région intensifie ses mesures de contrôle afin de soutenir les efforts nationaux pour obtenir la levée de l’avertissement (« carton jaune ») de la Commission européenne.

La province recense actuellement 1.477 navires de pêche immatriculés et autorisés, tous équipés de systèmes de surveillance des navires (VMS). Environ 60% de la flotte est composée de navires de grande capacité opérant dans les pêcheries éloignées telles que Côn Dao, Truong Sa et la zone de la plateforme DK1.

Afin de renforcer le contrôle des activités de pêche, le Département provincial de l’agriculture et de l’environnement a collaboré avec les organismes compétents pour inspecter et prendre des mesures à l’égard des navires présentant des pertes de connexion VMS en mer.

La province de Dông Thap a également reconstitué des équipes spécialisées au sein du sous-département des produits aquatiques pour surveiller les navires de pêche et vérifier le respect de la réglementation sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Par ailleurs, une mission a été mise en place pour superviser l’installation et la mise sous scellés des systèmes de communication VMS et VX-1700.

L’ensemble des 902 navires équipés d’un système de surveillance des navires (VMS) sont désormais opérationnels et pleinement conformes à la réglementation. Les 30 navires restants, non encore équipés d’un système VMS, ont été identifiés et placés sous étroite surveillance à des positions de mouillage désignés.

Dans la commune de Gia Thuân, qui abrite la plus importante flotte de pêche de la province avec 422 navires hauturiers et 141 navires côtiers, les autorités ont maintenu des inspections régulières des bateaux entrant et sortant des ports afin d’améliorer la gestion des pêcheries et de faire respecter la réglementation contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Hà Trân Phuong Thuy, vice-présidente du Comité populaire de la commune de Gia Thuân, a déclaré que les autorités locales, les gardes-frontières, les responsables du port de pêche et la police coordonnent quotidiennement leurs actions via un groupe Zalo partagé afin de surveiller les mouvements des navires et de détecter rapidement ceux qui naviguent sans les conditions requises ou qui présentent des signes d’infraction.

La commune de Gia Thuân a affiché publiquement une liste des 90 navires jugés inaptes à la navigation aux sièges de son comité populaire et de ses hameaux concernés. Par ailleurs, les chefs des hameaux ont été chargés de surveiller les zones de mouillage et d’exiger des armateurs qu’ils s’engagent à respecter la réglementation sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Gia Thuân ne compte actuellement aucun navire classé comme présentant un risque élevé d’infractions liées à la pêche INN, de déconnexions du VMS de plus de six mois, de franchissement illégal des frontières maritimes ou d’incursion dans les eaux étrangères.

Afin de renforcer la lutte contre la pêche INN, Nguyên Phuoc Thiên, vice-président du Comité populaire provincial et responsable du Comité de pilotage provincial pour la prévention et la lutte contre la pêche INN, a enjoint aux autorités locales de traiter les cas impliquant des navires de pêche non autorisés, de collaborer avec les établissement de crédit pour le traitement des avoirs saisis, de mettre à jour les bases de données des navires et d’inspecter ceux équipés d’un dispositif de surveillance des navires, en particulier ceux d’une longueur de 12 à 15 mètres.

Dông Thap envisage également des mesures de soutien pour garantir que tous les navires éligibles installent un système de surveillance des navires (VMS) et maintiennent leurs connexions conformément à la réglementation. Les organismes compétents ont été chargés d’accélérer le recours aux technologies dans la gestion des pêches, notamment par la mise en place de systèmes de données intégrés reliant les ports de pêche, les gardes-frontières et la police afin de mieux contrôler les mouvements des navires.

Parallèlement, la province encourage la transformation numérique de la gestion des pêches grâce aux technologies de télésurveillance, aux données satellitaires et aux systèmes d’alerte automatisés, afin de remplacer les méthodes de supervision manuelle.

Les autorités locales ont également reçu pour instruction de renforcer le contrôle des navires interdits de pêche, des bateaux radiés et des navires de pêche non qualifiés, tout en surveillant de près les propriétaires de navires, les lieux de mouillage et les conditions d’exploitation.

a province met en œuvre simultanément des politiques de soutien à la reconversion professionnelle et au démantèlement des navires pour les pêcheurs ne pratiquant plus la pêche hauturière, conformément à sa résolution n°47/2025/NQ-HDND, ainsi que des programmes d’aide financière pour la mise à niveau et l’entretien des connexions VMS par les propriétaires de navires, conformément à sa résolution n°48/2025/NQ-HDND. – VNA

source
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