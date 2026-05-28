Économie

Hanoï s’apprête à lancer l’extension de la ligne de métro 2A pour plus de 1,5 milliard de dollars

Le Comité de gestion des chemins de fer urbains de Hanoï (MRB) organisera les 18 et 19 juin prochain à Hanoï une consultation du marché (Early Market Engagement – EME) concernant le projet d’extension de la ligne de métro 2A.

Lại Thùy Giang
La ligne de métro Cat Linh - Ha Dong (Hanoï), mise en service le 6 novembre 2021, est la première ligne ferroviaire urbaine du Vietnam. Photo : VNA
La ligne de métro Cat Linh - Ha Dong (Hanoï), mise en service le 6 novembre 2021, est la première ligne ferroviaire urbaine du Vietnam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Comité de gestion des chemins de fer urbains de Hanoï (MRB) organisera les 18 et 19 juin prochain à Hanoï une consultation du marché (Early Market Engagement – EME) concernant le projet d’extension de la ligne de métro 2A. L’objectif est de recueillir les avis des entreprises et cabinets de conseil vietnamiens et étrangers avant le lancement officiel des appels d’offres.

L’événement, organisé avec le soutien de la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (AIIB), réunira des entrepreneurs, fournisseurs, consultants et partenaires disposant d’une expérience dans le domaine du métro urbain.

Selon le MRB, le coût préliminaire du projet est estimé à plus de 1,5 milliard de dollars. Le financement devrait provenir d’un prêt de l’AIIB et de fonds de contrepartie du gouvernement vietnamien. L’étude de faisabilité, comprenant le design technique global (FEED), a débuté en février 2026 et devrait être achevée en octobre prochain.

Les principaux contenus de l’étude portent sur le design FEED, l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux, le plan de réinstallation, la stratégie de mise en œuvre et le plan d’appel d’offres du projet.

Selon le MRB, cette consultation vise à recueillir des retours sur les solutions de conception, la stratégie de répartition des lots, les mécanismes de partage des risques ainsi que les solutions techniques et organisationnelles adaptées au projet.

L’extension de la ligne de métro 2A constitue un élément important de la première phase du plan global de développement du réseau ferroviaire urbain de Hanoï. La ligne devrait renforcer les connexions entre le centre-ville et les zones urbaines du sud-ouest de la capitale, notamment la ville satellite de Xuan Mai.

Selon le plan préliminaire, la ligne mesurera environ 20 kilomètres et sera entièrement aérienne le long de la Route nationale 6 actuellement en cours d’élargissement. Elle comprendra 12 stations aériennes, 13 nouvelles rames composées chacune de quatre voitures, ainsi qu’un dépôt situé près de Xuan Mai sur une superficie d’environ 8,3 hectares.

Le projet adoptera un écartement standard de 1.435 mm, une vitesse maximale de 80 à 100 km/h et une alimentation électrique par troisième rail de 750V DC. Le système de signalisation utilisera la technologie CBTC (Communication-Based Train Control) intégrant un système automatique de protection des trains (ATP) et des enclenchements électroniques (CBI) dans toutes les stations.

L’un des principaux objectifs techniques consiste à garantir une compatibilité complète avec la ligne existante Cat Linh – Ha Dong.

Selon les premières estimations, le projet bénéficiera directement à environ 500.000 habitants et contribuera à réduire les embouteillages sur la Nationale 6 ainsi que dans la zone du pont Mai Linh.

Le projet devrait également favoriser le développement urbain le long de la ligne, accroître la valeur foncière autour des stations, créer des emplois et encourager le transfert du trafic routier vers les transports publics ferroviaires.

Concernant la mise en œuvre, le MRB étudie un modèle de contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) global couvrant les travaux civils, les systèmes ferroviaires et les trains. Un consultant en gestion de projet (PMC) devrait également être sélectionné pour superviser le projet.

Selon le calendrier préliminaire, les dossiers de présélection du contrat EPC devraient être publiés au quatrième trimestre 2026 et le contrat attribué au quatrième trimestre 2027.

Les réunions de consultation directe avec les entreprises se tiendront dans l’après-midi du 18 juin et dans la matinée du 19 juin.-VNA

Lại Thùy Giang
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#Hanoï #ligne de métro 2A
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