Le dirigeant vietnamien To Lam rencontre des dirigeants de grands groupes thaïlandais

Bangkok (VNA) - Le 28 mai après-midi, à Bangkok, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a rencontré les dirigeants de plusieurs grands groupes thaïlandais dans le cadre de sa visite officielle en Thaïlande.

En rencontrant Thammasak Sethaudom, président-directeur général du groupe SCG, le dirigeant vietnamien a salué la volonté des grands groupes industriels thaïlandais de poursuivre l’expansion de leurs investissements au Vietnam, notamment dans les secteurs de l’industrie de base, de l’industrie verte, des nouveaux matériaux, de la logistique et des chaînes d’approvisionnement.

Le dirigeant de SCG a indiqué que son groupe développait actuellement plusieurs projets au Vietnam dans les domaines de la pétrochimie, des plastiques, des matériaux et des emballages. Il a exprimé son souhait de renforcer la coopération dans les secteurs des matériaux à forte valeur ajoutée, de l’économie circulaire, des matériaux recyclés et des solutions de réduction des émissions industrielles.

To Lam a salué les activités du groupe au Vietnam, estimant qu’elles contribuaient aux objectifs vietnamiens de transition verte. Il a souligné que le Vietnam accordait la priorité au développement des industries de base et souhaité que SCG continue d’accompagner le pays dans le développement d’industries à forte valeur ajoutée et dans le renforcement des liens avec les entreprises vietnamiennes au sein des chaînes d’approvisionnement.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam reç Sarath Ratanavadi, directeur, vice-président du conseil d’administration et directeur général du groupe Gulf. Photo: VNA

Recevant ensuite Sarath Ratanavadi, directeur, vice-président du conseil d’administration et directeur général du groupe Gulf, To a pris note de l’intérêt du groupe pour des investissements de long terme dans le gaz naturel liquéfié (GNL) et les énergies renouvelables afin de contribuer à la sécurité énergétique du Vietnam.

Le dirigeant vietnamien a demandé au groupe de concrétiser ses projets dans le respect des responsabilités environnementales et sociales, tout en favorisant le transfert de technologies et la formation des ressources humaines. Il a affirmé que le Vietnam était prêt à créer des conditions favorables aux investisseurs disposant d’une expérience solide et d’un engagement durable.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, reçoit Chadatip Chutrakul, directrice générale du groupe Siam Piwat. Photo: VNA

Lors de sa rencontre avec Chadatip Chutrakul, directrice générale du groupe Siam Piwat, le haut dirigeant vietnamien a estimé que le groupe pourrait développer au Vietnam des modèles associant commerce, tourisme, culture, créativité et espaces urbains modernes, adaptés aux besoins croissants des grandes villes vietnamiennes.

La dirigeante de Siam Piwat a indiqué que son groupe investissait déjà efficacement au Vietnam et souhaitait développer de nouveaux projets dans la zone de Thu Thiem, tout en partageant son expérience dans les domaines du commerce haut de gamme, du tourisme et du développement durable.

To Lam a souligné que le Vietnam encourageait le développement des services à forte valeur ajoutée, notamment le commerce moderne, le tourisme, la culture et les industries créatives. Il a invité Siam Piwat à poursuivre ses recherches et ses investissements au Vietnam, particulièrement dans les secteurs du commerce, des services et du développement urbain.

Le même jour, To Lam a également rencontré des représentants de l’Association d’amitié Thaïlande-Vietnam. Ceux-ci ont salué sa visite officielle, organisée à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, et affirmé leur volonté de continuer à servir de passerelle pour renforcer les liens d’amitié et de coopération bilatérale.

Le dirigeant vietnamien a salué les contributions de l’association et souhaité qu’elle continue de promouvoir l’image du Vietnam et de servir de passerelle efficace pour renforcer la coopération entre les entreprises et l’amitié traditionnelle entre les deux pays. -VNA