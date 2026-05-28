Politique

Hanoï s'apprête à accueillir la Conférence des dirigeants des villes de l'ASEAN

En tant que ville hôte, Hanoï doit assurer des préparatifs rigoureux et professionnels afin de garantir le bon déroulement, la sécurité et l’efficacité de la Conférence des dirigeants des villes de l'ASEAN.

Hanoï s'apprête à accueillir la Conférence des dirigeants des villes de l'ASEAN

Hanoï (VNA) - Le président du Comité populaire de Hanoï, Vu Dai Thang, a présidé, jeudi 28 mai à Hanoï, une réunion avec le Comité d'organisation de la Conférence des dirigeants des villes de l'ASEAN, qui se tiendra du 8 au 10 juin dans la capitale.

Lors de cette réunion, les membres du Comité d'organisation et les représentants des différents services et secteurs ont présenté l'état d'avancement des préparatifs relatifs au contenu, au programme, au protocole, à la sécurité, aux infrastructures, à la communication et aux plans opérationnels.

Saluant la coordination étroite entre Hanoï et le ministère des Affaires étrangères au cours de la période écoulée, Le Thi Hong Van, cheffe du Département des relations extérieures et de la diplomatie culturelle, a assuré que les unités du ministère continueraient de collaborer étroitement avec la municipalité pour garantir le succès et l'efficience de cette conférence.

S’exprimant lors de la réunion, le président du Comité populaire de Hanoï, Vu Dai Thang, a souligné que la Conférence des dirigeants des villes de l’ASEAN constituait une initiative importante visant à renforcer la connectivité entre les collectivités locales de la région, tout en favorisant la coopération économique, culturelle et le développement urbain durable.

Selon lui, en tant que ville hôte, Hanoï doit assurer des préparatifs rigoureux et professionnels afin de garantir le bon déroulement, la sécurité et l’efficacité de l’événement. La capitale poursuivra sa coordination avec le ministère des Affaires étrangères et les organismes concernés afin de mettre en valeur la portée de cette conférence et de promouvoir l’image d’une ville dynamique, moderne et ouverte à la coopération.

Vu Dai Thang a également demandé aux services concernés d’envisager l’ajout d’activités de mise en relation culturelle et entrepreneuriale, ainsi que de renforcer les échanges sur les questions urbaines d’intérêt commun pour les villes de l’ASEAN, notamment la transformation numérique, les villes intelligentes, le développement vert et l’adaptation au changement climatique.

Placée sous le thème "Conduire l’avenir grâce à des villes intelligentes, durables et connectées", la conférence sera co-organisée par le Comité populaire de Hanoï et le ministère des Affaires étrangères, en partenariat avec le Secrétariat de l'ASEAN et l’Institut de recherche économique pour l'ASEAN et l'Asie de l'Est (ERIA). Il s'agit de l'une des activités diplomatiques majeures contribuant à la réussite globale du Forum sur l'avenir de l'ASEAN 2026 organisé par le Vietnam.

Selon les prévisions, environ 350 délégués nationaux et internationaux participeront à l'événement. Le cadre de la conférence comprendra des sessions plénières, des séminaires thématiques ainsi que des programmes de mise en relation entre les dirigeants des localités vietnamiennes et leurs homologues des villes de l'ASEAN. Les discussions se concentreront sur le développement urbain à l'ère numérique, l'application de l'intelligence artificielle dans la gouvernance urbaine, l'édification de villes vertes, la transformation numérique centrée sur le citoyen et les solutions de développement durable. -VNA

#Conférence des dirigeants des villes de l'ASEAN #Hanoï #Forum sur l'avenir de l'ASEAN 2026
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