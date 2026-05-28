Politique

Le président de l'AN appelle à mieux intégrer les politiques ethniques dans les projets de lois et résolutions

À l’occasion du 65e anniversaire du Conseil des affaires ethniques de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, le président de l’AN, Tran Thanh Man, a souligné la nécessité d’intégrer de manière concrète et substantielle les politiques ethniques dans chaque projet de loi et résolution, afin d’améliorer durablement les conditions de vie des minorités ethniques.

Le président de l’AN, Tran Thanh Man, a remis cette distinction au Conseil des affaires ethniques de l'AN. Photo: VNA
Le président de l’AN, Tran Thanh Man, a remis cette distinction au Conseil des affaires ethniques de l'AN. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 28 mai après-midi, à la Maison de l’Assemblée nationale (AN), le Conseil des affaires ethniques de l’AN du Vietnam a célébré le 65e anniversaire de sa création (20 avril 1961 - 2026) et reçu l’Ordre du Travail de première classe.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le président de l’AN, Tran Thanh Man, a remis cette distinction au Conseil des affaires ethniques pour ses contributions remarquables à l’élaboration, à la supervision et à la mise en œuvre des politiques en faveur des minorités ethniques.

Créé il y a 65 ans, le Conseil des affaires ethniques a accompagné l’AN dans les activités législatives, la supervision et la prise de décisions importantes pour le pays. Il a participé à l’examen de centaines de projets de loi afin de garantir les droits et intérêts des minorités ethniques, des zones montagneuses et reculées.

Dans le domaine de la supervision, le Conseil a mené de nombreux programmes consacrés aux politiques foncières, au logement, à l’éducation, à la santé et au développement socio-économique des régions habitées par les minorités ethniques, permettant d’identifier plusieurs insuffisances et de proposer des ajustements au gouvernement et aux ministères concernés.

Le Conseil a également contribué à l’élaboration de grandes orientations nationales, notamment le Programme cible national pour le développement socio-économique des régions montagneuses et des zones peuplées de minorités ethniques.

Dans son discours, le président de l'AN Tran Thanh Man a salué les contributions du Conseil des affaires ethniques au cours des 65 dernières années. Il a appelé cette institution à continuer de jouer pleinement son rôle d’organe consultatif clé de l’Assemblée nationale dans les questions ethniques, tout en améliorant la qualité des études, des analyses et des prévisions politiques.

vnanet-dc3a2n-te1bb99c-1.jpg
Le président de l'AN Tran Thanh Man et les délégués. Photo: VNA

Le plus haut législateur a insisté sur la nécessité de mieux intégrer les politiques ethniques dans chaque projet de loi et résolution. Selon lui, les politiques destinées aux régions montagneuses et reculées doivent être concrètes et répondre directement aux besoins essentiels des populations, notamment en matière d’électricité, de routes, d’écoles, de centres de santé, de terres et d’accès à l’eau potable.

Au lieu de se contenter de distribuer des aides, les politiques devraient viser à créer des moyens de subsistance durables, à améliorer le niveau d’éducation, à renforcer l’autonomie et à encourager l’esprit de résilience, d’autosuffisance et l’aspiration à sortir durablement de la pauvreté.

Tran Thanh Man a par ailleurs demandé de renforcer les activités de supervision, notamment dans la gestion et l’utilisation des ressources destinées aux programmes nationaux et aux politiques de sécurité sociale en faveur des minorités ethniques. Les populations doivent réellement bénéficier des acquis du processus de Renouveau du pays, selon lui.

Il a souligné l’importance de moderniser les méthodes de mise en œuvre des politiques publiques, en favorisant l’intégration des politiques, la gouvernance du développement ainsi que l’application des technologies numériques, de l’intelligence artificielle et de la transformation numérique. -VNA

#Conseil #affaires ethniques #Assemblée nationale #Tran Thanh Man
Suivez VietnamPlus

Elections législatives

Émulation patriotique

Vietnam du bonheur

Sur le même sujet

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, s'exprime lors de la séance de travail avec la permanence du Conseil des affaires ethniques, à Hanoi, le 21 mai. Photo: VNA

Le législateur suprême assigne des tâches au Conseil des affaires ethniques

Concernant les tâches clés pour 2026 et pour l’ensemble de la législature, le président de l’Assemblée nationale a demandé au Conseil des affaires ethniques poursuivre ses efforts d’innovation en matière législative, d’améliorer la qualité de la vérification des projets de loi, d’ordonnances et de résolutions, en particulier ceux à fort impat sur les zones de minorités ethniques et montagneuses.

Voir plus

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti, s'exprime. Photo: VNA

Le dirigeant du Parti exhorte à renforcer l'inspection et la supervision au sein du Parti

Lors d’une séance de travail avec la Commission centrale de contrôle du Parti, le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu a insisté sur la nécessité de rendre les activités d’inspection et de supervision plus proactives, plus rapides et plus rigoureuses afin de renforcer la discipline du Parti et d’assurer l’application efficace des orientations stratégiques du Comité central.

Le dirigeant vietnamien To Lam et son épouse rencontrent le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn et la reine

Le dirigeant vietnamien To Lam et son épouse rencontrent le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn et la reine

En visite officielle en Thaïlande, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et son épouse Ngo Phuong Ly ont rencontré le roi Maha Vajiralongkorn et la reine de Thaïlande. Les deux parties ont salué le développement remarquable des relations bilatérales à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques.

Entrevue entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam et le président de l'Assemblée nationale et de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Saram. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président de l'Assemblée nationale de Thaïlande

En visite officielle en Thaïlande, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a rencontré le 28 mai le président de l'Assemblée nationale et de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Saram. Les deux dirigeants ont souligné l’importance du nouveau Partenariat stratégique global et affirmé leur volonté de renforcer la coopération parlementaire et bilatérale dans de nombreux domaines.

Le professeur Vu Minh Khuong, de l’École de politique publique Lee Kuan Yew. Photo: VNA

Vietnam–Singapour : un partenariat stratégique parmi les plus avancés d’Asie du Sud-Est

À la veille de la visite d’État du dirigeant vietnamien To Lam à Singapour, des experts singapouriens estiment que les relations Vietnam–Singapour figurent parmi les partenariats les plus dynamiques et avancés d’Asie du Sud-Est. Portée par une forte complémentarité économique et des ambitions communes en matière d’innovation, d’énergie, d’intelligence artificielle et de développement durable, cette coopération est appelée à jouer un rôle stratégique croissant au sein de l’ASEAN.

Des Vietnamiennes en Thaïlande visitent le mémorial du Président Hô Chi Minh, dans la province d'Udon Thani. Photo : VNA

Les communautés vietnamiennes en Thaïlande, à Singapour et aux Philippines renforcent les liens régionaux

La Thaïlande, Singapour et les Philippines, proches géographiquement du Vietnam, partagent des similitudes culturelles avec ce pays. Bien que les communautés vietnamiennes de ces pays diffèrent par leur taille, leur histoire et leur composition, elles ont toutes contribué de manière significative à l'amitié et à la coopération bilatérales dans de nombreux domaines, contribuant ainsi à renforcer la compréhension mutuelle et à approfondir les relations amicales ces dernières années.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, s’exprime en clôture de la Conférence nationale des Conseils populaires, à Hanoi, le 28 mai. Photo : VNA

La satisfaction des citoyens sert de mesure de la performance des Conseils populaires

Le président de l’Assemblée nationale a souligné la nécessité de renforcer la direction du Parti sur l’organisation et le fonctionnement des Conseils populaires, de poursuivre le déploiement de l’option du Parti visant à construire un État de droit socialiste, de renouveler le modèle d’administration locale, de promouvoir la démocratie socialiste et de renforcer la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines.

Le monument à Hô Chi Minh rouvre ses portes à Mexico. Photo: VNA

Le monument à Hô Chi Minh rouvre ses portes à Mexico à l’occasion du 136e anniversaire de sa naissance

Pour des générations de Mexicains, le Président Hô Chi Minh a été non seulement le leader du peuple vietnamien, mais aussi un symbole mondial de courage, de résilience et d’aspiration à la justice. Sa statue, érigée dans un parc nommé “Liberté pour les peuples”, est tout à fait appropriée, car sa vie et son idéologie incarnaient la liberté, la dignité humaine et la solidarité internationale.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Manh Cuong. Photo: VNA

La visite du leader Tô Lâm va renforcer le partenariat stratégique avec le Philippines

Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Manh Cuong a souligné les attentes de ce voyage, notamment le renforcement et l’approfondissement de la confiance politique entre les deux pays, la création d’une nouvelle dynamique pour la coopération économique, un pilier des relations bilatérales, ainsi que la coopération en matière de défense et de sécurité, la promotion de la coopération maritime et océanique, et la coordination entre les deux pays au sein de l’ASEAN et des mécanismes multilatéraux.

L’ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hung Tam, rencontre à Canberra la haute-commissaire de Nauru en Australie, Camilla Solomon. Photo: VNA

Nauru considère le Vietnam comme un partenaire prometteur dans divers secteurs

La haute-commissaire de Nauru en Australie a indiqué que Nauru, riche en ressources maritimes, considérait le Vietnam comme un modèle de développement et un partenaire prometteur dans l’approvisionnement en produits essentiels, la coopération dans la pêche au thon et le développement des infrastructures.