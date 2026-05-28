Politique

Le Vietnam réaffirme son rôle au premier Forum international sur la sécurité à Moscou

Évoquant les défis sécuritaires auxquels le Vietnam est confronté en tant que membre de la communauté internationale, le général Luong Tam Quang a réaffirmé la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, de coopération, de développement, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures du pays.

La 14e Réunion internationale des hauts représentants chargés des questions de sécurité se tient le 28 mai, à Moscou, en Russie. Photo: VNA
La 14e Réunion internationale des hauts représentants chargés des questions de sécurité se tient le 28 mai, à Moscou, en Russie. Photo: VNA

Moscou (VNA) - Le général Luong Tam Quang, membre du Bureau politique et ministre vietnamien de la Sécurité publique, a prononcé un discours marqué par des propositions concrètes, lors de la 14e Réunion internationale des hauts représentants chargés des questions de sécurité qui s'est tenue le 28 mai, à Moscou, en Russie, dans le cadre du premier Forum international sur la sécurité.

Le ministre Luong Tam Quang a salué la pertinence des thématiques abordées, notamment celle intitulée "Défis et menaces à la sécurité internationale dans le contexte de l’émergence du monde multipolaire", soulignant son caractère actuel dans un contexte international instable.

Évoquant les défis sécuritaires auxquels le Vietnam est confronté en tant que membre de la communauté internationale, il a réaffirmé la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, de coopération, de développement, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures du pays. Le général a souligné que le Vietnam restait un ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale, contribuant activement au règlement des enjeux régionaux et mondiaux.​

À cette occasion, le ministre Luong Tam Quang a affirmé que le Vietnam ne choisissait aucun camp et ne s’alliait contre aucun pays tiers, privilégiant la justice, l’équité, le dialogue et la coopération au service des intérêts communs de l’humanité. Il a souligné l’importance du respect de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, de la non-ingérence dans les affaires intérieures ainsi que du règlement pacifique des différends sur la base du droit international et de la Charte des Nations Unies.

​En tant que membre responsable de la communauté internationale, le Vietnam a proposé cinq grandes orientations pour faire face aux défis sécuritaires actuels : promouvoir le respect du droit international et de la Charte des Nations Unies ; renforcer le dialogue et la confiance entre les nations ; mettre en place des cadres de gouvernance mondiale intelligents, dotés d’une vision à long terme et de normes de responsabilité en matière de sciences et de technologies ; placer l’être humain au cœur des solutions sécuritaires ; et intensifier la coopération substantielle contre les menaces sécuritaires non traditionnelles.​

Le Vietnam appelle la communauté internationale à faire des efforts conjoints, à renforcer la solidarité et la coopération concrète pour surmonter les défis globaux, au bénéfice de tous les pays et des générations futures, a affirmé le général Luong Tam Quang.

Auparavant, le 27 mai, la délégation vietnamienne a également pris part aux 6es Consultations des hauts représentants Russie - ASEAN sur les questions de sécurité. Le ministre Luong Tam Quang a réitéré le soutien constant du Vietnam au rôle central de l'ASEAN dans l'architecture de sécurité régionale ouverte, inclusive et transparente. Il a salué l'engagement de l'ASEAN envers la Russie, l’un des partenaires de premier rang, jouant une position importante pour la paix, la stabilité et le développement régional et mondial, ainsi que l’engagement de la Russie à développer sa relation avec l'ASEAN.

Le ministre a suggéré de renforcer les échanges et la coordination stratégique de haut niveau, de collaborer étroitement au sein des mécanismes dirigés par l'ASEAN, d'étendre la coopération dans les domaines de la sécurité et d’application de la loi, et d’intensifier la coopération dans les domaines prioritaires, dont la cybersécurité, notamment via la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï).

Il a également plaidé pour établir un mécanisme de partage d’informations liées à la sécurité, d'alerte précoce permanent entre l'ASEAN et la Russie contre le terrorisme, la drogue et la traite des êtres humains.

Lors de cette session, le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, le général Sergueï Choïgou, a exprimé la volonté de son pays de collaborer avec l'ASEAN pour façonner une structure de sécurité eurasienne tant bilatéral que multilatéral.

Par ailleurs, le ministre Luong Tam Quang a mené plusieurs activités bilatérales. Il a rencontré le 27 mai le secrétaire du Conseil national de sécurité de Mongolie, Altangereliin Byambajargal. Les deux parties se sont félicitées de l'élévation de leurs relations au rang de "Partenariat intégral" depuis septembre 2024, soulignant que la coopération en matière de sécurité et d'application de la loi constitue un pilier majeur. Ils ont convenu d'intensifier la coopération pour faire face aux menaces non traditionnelles, dont la lutte contre la cybercriminalité et le trafic de drogue, tout en assurant la protection de leurs citoyens respectifs.

Le même jour, le ministre vietnamien a tenu une séance de travail avec le président du Comité d'enquête de la Russie, Alexandre Bastrykine. Ils ont salué les progrès réalisés depuis le mémorandum de coopération signé en 2021. Face à la montée de la criminalité transnationale, du terrorisme, du blanchiment d'argent, etc., les deux responsables ont souligné leur convergence de vues sur la souveraineté nationale, la stabilité et la responsabilité des forces de l'ordre envers la société et l'État.​

À l'issue des entretiens, un nouvel accord de coopération a été signé entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le Comité d'enquête russe. du Comité d'enquête de la Russie ont signé un accord de coopération, marquant ainsi une nouvelle étape importante dans le renforcement des relations et le développement des contacts professionnels entre les deux institutions. -VNA

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