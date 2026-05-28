Économie

Le Vietnam et la Thaïlande renforcent leur coopération en matière de science, de technologie et d'innovation

Le Vietnam et la Thaïlande partagent de nombreuses similitudes en matière de climat, de conditions naturelles, de cultures et de défis liés à la gestion des maladies des plantes et du bétail.

Séance de travail entre la délégation du Comité de pilotage central pour le développement des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, et l’Agence nationale thaïlandaise pour le développement scientifique et technologique (NSTDA). Photo: VNA
Séance de travail entre la délégation du Comité de pilotage central pour le développement des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, et l’Agence nationale thaïlandaise pour le développement scientifique et technologique (NSTDA). Photo: VNA

Bangkok (VNA) - Le 28 mai après-midi, une délégation du Comité de pilotage central pour le développement des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, conduite par Nguyen Duy Ngoc, membre du Bureau politique, chef de la Commission centrale d'organisation et chef adjoint permanent du Comité, a eu une séance de travail avec l’Agence nationale thaïlandaise pour le développement scientifique et technologique (NSTDA).

Lors de la rencontre, la professeure agrégée et docteure Chaowaree Adthalungrong, directrice exécutive du Centre national de génie génétique et de biotechnologie (BIOTEC), a souligné que le Vietnam et la Thaïlande partageaient de nombreuses similitudes en matière de climat, de conditions naturelles, de cultures et de défis liés à la gestion des maladies des plantes et du bétail. Compte tenu de ces similitudes, a-t-elle affirmé, le renforcement du partenariat est essentiel pour relever les défis communs.

Elle a rappelé que la NSTDA entretenait depuis plusieurs années des partenariats étroits avec des instituts et organisations vietnamiennes dans les domaines de l’agriculture, de la biotechnologie, de l’énergie et du développement durable, notamment à travers des projets sur le riz résistant à la salinité, la chaîne de valeur du manioc ou encore l’énergie verte dans la région du Mékong.

Présentant l’écosystème de la NSTDA, elle a indiqué que l’agence, créée en 1991, regroupe cinq centres nationaux spécialisés dans la biotechnologie, les matériaux, les technologies électroniques, les nanotechnologies ainsi que l’énergie et le développement durable.

Prenant la parole, Nguyen Duy Ngoc a salué l’expérience et la coopération entre la NSTDA, BIOTEC et les organismes vietnamiens. Il a exprimé le souhait que les discussions débouchent rapidement sur des résultats concrets dans la recherche, la production et l’application technologique.

Il a souligné que le Vietnam a clairement défini son orientation stratégique par le biais de la résolution n° 57-NQ/TW, qui place la science et la technologie, l'innovation et la transformation numérique au cœur de sa stratégie de développement.

Soulignant les similitudes entre les orientations de développement des deux pays, Nguyen Duy Ngoc a déclaré être convaincu que cette rencontre serait riche d'enseignements pour le Vietnam, notamment en matière de recherche de pointe, d'encouragement à une gouvernance innovante et de développement de modèles économiques concrets.

Il a proposé que les deux parties renforcent le dialogue et le partage d'informations afin de mettre en place des plateformes conjointes de recherche et d'application, en commençant par des projets relativement simples avant de progresser vers des solutions plus avancées, en particulier dans le domaine des applications biotechnologiques pour l'agriculture, la santé et les services médicaux.

Dans le cadre de son programme de travail, la délégation vietnamienne a également mené des études de terrain et examiné plusieurs modèles de politiques et de gestion thaïlandais remarquables, actuellement mis en œuvre au sein de la NSTDA. -VNA

#Thaïlande #sciences et technologies #innovation #NSTDA
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