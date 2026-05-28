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Le dirigeant vietnamien To Lam et son épouse rencontrent le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn et la reine

En visite officielle en Thaïlande, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et son épouse Ngo Phuong Ly ont rencontré le roi Maha Vajiralongkorn et la reine de Thaïlande. Les deux parties ont salué le développement remarquable des relations bilatérales à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques.

Le dirigeant vietnamien To Lam et son épouse rencontrent le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn et la reine

Bangkok (VNA) - Le 28 mai après-midi, au Grand Palais, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et son épouse Ngo Phuong Ly ont rencontré le roi Maha Vajiralongkorn et la reine de Thaïlande, dans le cadre de leur visite officielle dans le royaume.

Le souverain thaïlandais s’est réjoui d’accueillir le dirigeant vietnamien et son épouse, soulignant l’importance de cette visite qui intervient à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays et après l’élévation des liens bilatéraux au niveau de Partenariat stratégique global. Il a estimé que cette visite contribuerait à approfondir davantage les relations entre les deux nations.

Le roi Maha Vajiralongkorn a félicité le Vietnam pour ses réalisations socio-économiques et s’est déclaré convaincu que le pays continuerait d’enregistrer de nouveaux succès dans son développement. Il a également évoqué ses précédentes visites au Vietnam et les souvenirs marquants qu’il garde du pays et de sa population.

To Lam s’est déclaré heureux de revenir en Thaïlande et a remercié le roi et la reine pour l’accueil chaleureux réservé à la délégation vietnamienne. Il leur a transmis les salutations et les vœux des hauts dirigeants vietnamiens.

Le dirigeant vietnamien a salué les avancées importantes de la Thaïlande ces dernières années et exprimé sa conviction que, sous le règne du roi et grâce aux efforts conjoints du gouvernement et du peuple thaïlandais, le royaume poursuivrait son développement prospère et renforcerait davantage son rôle régional et international.

To Lam a réaffirmé l’importance que le Vietnam attache à ses relations avec la Thaïlande. Il a souligné les progrès considérables réalisés au cours des cinquante dernières années, notamment depuis l’établissement du partenariat stratégique en 2013 puis du Partenariat stratégique global en 2025. La Thaïlande est aujourd’hui le premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN et l’un des principaux investisseurs étrangers dans le pays.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République a également informé le souverain des résultats positifs de son entretien avec le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul, marqué par la signature du Programme d’action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique global pour la période 2026-2031 dans des domaines tels que la défense, la sécurité, l’économie, les sciences et les technologies, la culture et les échanges entre les peuples.

To Lam a également remercié le roi et le gouvernement thaïlandais pour l’attention et les conditions favorables accordées à la communauté vietnamienne vivant en Thaïlande, tout en souhaitant la poursuite du soutien à la préservation et à la valorisation des valeurs culturelles vietnamiennes dans le royaume, notamment les sites commémoratifs dédiés au Président Hô Chi Minh et les pagodes vietnamiennes.

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Le secrétaire général et président To Lam, accompagné de son épouse Ngo Phuong Ly et de la délégation vietnamienne de haut rang, rend en hommage à la reine mère Sirikit de Thaïlande. Photo: VNA

À cette occasion, le dirigeant vietnamien a invité le roi et la reine à effectuer une visite au Vietnam dans les temps à venir. Le roi thaïlandais l'a acceptée avec plaisir et exprimé son souhait de retourner prochainement au Vietnam.

Plus tôt dans la journée, To Lam, son épouse et la délégation vietnamienne avaient déposé une gerbe de fleurs et signé le registre de condoléances en hommage à la reine mère Sirikit. -VNA

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