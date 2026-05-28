Le secrétaire général et président To Lam et son épouse entament une visite d’État à Singapour

​Bangkok (VNA) - Après avoir achevé avec succès sa visite officielle en Thaïlande, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, son épouse Ngo Phuong Ly, ainsi qu’une délégation vietnamienne de haut rang, ont quitté Bangkok dans la soirée du 28 mai pour se rendre à Singapour dans le cadre d’une visite d’État.

Cette visite est effectuée à l’invitation du président singapourien Tharman Shanmugaratnam et de son épouse.

Dans le cadre de son séjour à Singapour, et suite à l'invitation de Bastian Giegerich, directeur général et chef de la direction de l'Institut international d'études stratégiques (IISS), le dirigeant vietnamie To Lam participera au Dialogue de Shangri-La et y prononcera un discours-programme le 29 mai. -VNA

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