Politique

Le dirigeant To Lam rencontre le président de l'Assemblée nationale de Thaïlande

En visite officielle en Thaïlande, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a rencontré le 28 mai le président de l'Assemblée nationale et de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Saram. Les deux dirigeants ont souligné l’importance du nouveau Partenariat stratégique global et affirmé leur volonté de renforcer la coopération parlementaire et bilatérale dans de nombreux domaines.

Entrevue entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam et le président de l'Assemblée nationale et de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Saram. Photo: VNA
Entrevue entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam et le président de l'Assemblée nationale et de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Saram. Photo: VNA

Bangkok (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a eu le 28 mai une entrevue avec le président de l'Assemblée nationale et de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Saram, dans le cadre de sa visite officielle en Thaïlande.

Sophon Saram a chaleureusement accueilli To Lam pour sa première visite en Thaïlande dans ses nouvelles fonctions, soulignant qu’elle intervenait à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Saluant les résultats positifs de l’entretien entre To Lam et le Premier ministre Anutin Charnvirakul, il s’est dit convaincu que cette visite contribuerait à approfondir davantage le Partenariat stratégique global entre les deux nations.

Le dirigeant thaïlandais a également salué les réalisations du Vietnam après près de quarante ans de Renouveau, estimant que ces succès reposaient sur les orientations judicieuses du Parti et de l’État vietnamiens, la stabilité politique et les efforts constants du peuple vietnamien.

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Les délégués des deux parties. Photo: VNA

Remerciant la partie thaïlandaise pour son accueil solennel et chaleureux, le dirigeant To a félicité la Thaïlande pour ses avancées remarquables dans de nombreux domaines, notamment le maintien d’une croissance économique stable, la transformation numérique, le développement des industries de pointe, la modernisation des infrastructures ainsi que la mise en œuvre de politiques axées sur le développement durable et l’innovation. Il a estimé que ces orientations stratégiques renforçaient le rôle et la position de la Thaïlande sur la scène régionale et internationale, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération avec le Vietnam.

Les deux dirigeants se sont réjouis du développement vigoureux et substantiel des relations bilatérales au cours des cinquante dernières années. Ils ont souligné que l’élévation des relations au niveau de Partenariat stratégique global en 2025 traduisait la forte confiance politique et la détermination des dirigeants des deux pays à ouvrir une nouvelle phase de coopération. Ils ont également salué les contributions des deux organes législatifs dans le perfectionnement du cadre juridique et le suivi de la mise en œuvre des accords bilatéraux.

Sophon Saram a indiqué que le nombre de touristes thaïlandais se rendant au Vietnam augmentait fortement et que les entreprises des deux pays élargissaient leurs investissements et leurs activités sur les marchés respectifs. Il a souhaité que les deux parties continuent de soutenir les investisseurs afin de favoriser leur intégration plus profonde dans chaque marché.

To Lam a affirmé son souhait de renforcer les relations entre les deux pays ainsi qu’entre leurs organes législatifs, dans l’intérêt des deux peuples et pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et le monde. Il a proposé à l'Assemblée nationale thaïlandaise de continuer à soutenir la mise en œuvre efficace des accords de coopération, dont le Programme d’action pour le Partenariat stratégique global 2026-2031, signé lors de son entretien avec le Premier ministre Anutin Charnvirakul.

Sophon Saram a convenu de renforcer la coopération parlementaire avec le Vietnam, notamment à travers la mise en œuvre de l’accord de coopération signé en 2023, l’intensification des échanges de délégations et le partage d’expériences en matière de législation, de transformation numérique, de croissance verte et de lutte contre le changement climatique.

Les deux parties ont également affirmé leur volonté de coordonner étroitement leurs actions au sein des mécanismes interparlementaires régionaux et internationaux tels que l’Union interparlementaire (UIP), l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA) et le Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF).

À cette occasion, To Lam a transmis les salutations et l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, invitant Sophon Saram à effectuer prochainement une visite au Vietnam. Le dirigeant thaïlandais l'a accepté avec plaisir. -VNA

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