50 ans après, les relations Vietnam–Thaïlande entrent dans une nouvelle phase

Le 28 mai au matin, à Bangkok, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, Tô Lâm, a été accueilli avec les honneurs au siège du gouvernement thaïlandais.

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Hanoï (VNA) - Le 28 mai au matin, à Bangkok, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, Tô Lâm, a été accueilli avec les honneurs au siège du gouvernement thaïlandais.

La cérémonie a été présidée par le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, marquant le début d’une visite placée sous le signe du renforcement de l’amitié et de la coopération entre les deux pays.

À l’issue de l’accueil officiel, les dirigeants vietnamien et thaïlandais se sont entretenus.

Lors d’une conférence de presse tenue à l’issue de leur entretien, le Premier ministre thaïlandais a souligné la portée particulière de cette visite, qui intervient à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Thaïlande et le Vietnam.

Les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération dans l’ensemble des domaines couverts par le partenariat stratégique global entre les deux pays. Ils ont également convenu de coordonner davantage leurs efforts face aux incertitudes de l’économie mondiale et d’œuvrer à porter les échanges commerciaux bilatéraux à 25 milliards de dollars par an dans les meilleurs délais.

La Thaïlande et le Vietnam entendent par ailleurs approfondir leur coopération dans plusieurs secteurs clés, notamment la sécurité énergétique, les sciences et les technologies, l’innovation, les biotechnologies et l’agriculture.

À cette occasion, les deux dirigeants ont assisté à l’échange de plusieurs documents de coopération. Parmi eux figure le Programme d’action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique global Vietnam–Thaïlande pour la période 2026-2031, qui définit les grandes orientations de la coopération bilatérale pour les années à venir.

Au cours de son séjour en Thaïlande, Tô Lâm a également rencontré le président de l’Assemblée nationale thaïlandaise ainsi que le Roi et la Reine de Thaïlande.

À l’issue de cette visite, le dirigeant vietnamien a quitté Bangkok pour Singapour, poursuivant ainsi sa tournée dans la région. -VNA