Ce petit robot fait réfléchir petits et grands

Parmi les dix finalistes du 7e Prix Grillon 2026, Le petit robot qui se croyait humain du professeur Lê Anh Vinh attire l’attention par sa manière douce et sensible de parler de l’intelligence artificielle et des émotions.

Hanoï (VNA) - Parmi les dix finalistes du 7e Prix Grillon 2026, Le petit robot qui se croyait humain du professeur Lê Anh Vinh attire l’attention par sa manière douce et sensible de parler de l’intelligence artificielle et des émotions.

Le personnage principal de l’histoire est Biết Điều, surnom du robot A.V-297, créé pour aider les élèves du primaire. Mais ce robot possède un « défaut » bien particulier : il ne suit pas toujours sa programmation, pose sans cesse des questions inattendues et surtout… il sait être triste.

Considéré comme défectueux, le robot est enfermé dans le Laboratoire n°297. Puis, un soir d’orage, il s’échappe et commence son voyage dans le monde des humains avec son seul ami: un chat errant nommé Miu Miu. -VNA