Économie

Hanoï souhaite renforcer des partenariats mutuellement bénéfiques avec les groupes singapouriens

Le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Tran Duc Thang, a salué la présence de longue date et les investissements à grande échelle des entreprises singapouriennes au Vietnam, certaines y étant implantées depuis plus de trente ans. Il a souligné que, dans le contexte du développement positif des relations bilatérales, l’expansion des investissements des groupes singapouriens contribuait activement au renforcement des liens économiques et commerciaux entre les deux pays.

Hanoï souhaite renforcer des partenariats mutuellement bénéfiques avec les groupes singapouriens



Singapour (VNA) – À l’occasion de la visite d’État à Singapour du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et de son épouse, Tran Duc Thang, membre du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam et secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, a reçu le 29 mai des responsables des groupes singapouriens Mapletree, CapitaLand et Keppel.

Tran Duc Thang a salué la présence de longue date et les investissements à grande échelle de ces entreprises au Vietnam, certaines y étant implantées depuis plus de trente ans. Il a souligné que, dans le contexte du développement positif des relations bilatérales, l’expansion des investissements des groupes singapouriens contribuait activement au renforcement des liens économiques et commerciaux entre les deux pays.

Il s’est déclaré convaincu qu’à l’issue de cette rencontre, ces grands groupes poursuivraient leurs investissements au Vietnam, notamment à Hanoï, en privilégiant des secteurs modernes tels que le développement urbain intelligent associé aux transports publics, les centres de données, les infrastructures d’intelligence artificielle, la logistique de haute technologie, les parcs d’innovation, ainsi que l’énergie propre et la finance verte.

De leur côté, les représentants des groupes singapouriens ont exprimé leur profonde gratitude pour le soutien constant du gouvernement vietnamien et des autorités de Hanoï. Ils ont hautement apprécié le potentiel de développement de la capitale vietnamienne et affirmé leur volonté de promouvoir une coopération concrète à travers la mise en œuvre de projets spécifiques dans un avenir proche.

Réaffirmant le principe d’une coopération mutuellement bénéfique, le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï a indiqué que la ville était toujours prête à créer les meilleures conditions possibles afin de permettre aux entreprises étrangères de mener des activités durables et efficaces.

Les autorités de Hanoï souhaitent que les deux parties étudient et élaborent rapidement des projets de coopération susceptibles d’apporter des bénéfices concrets à la population locale tout en contribuant activement à la modernisation de la capitale.

À cette occasion, le dirigeant hanoïen a officiellement invité ces grands groupes singapouriens à participer à la Conférence de promotion des investissements de 2026 ainsi qu’à la présentation du plan global de développement à long terme de Hanoï, un événement majeur que la ville organisera à la fin du mois de juin prochain. - VNA

#​Singapour #Hanoï
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