Économie

Vietnam-Singapour : partenariat renforcé pour une ASEAN résiliente

Le Vietnam et Singapour renforcent leur partenariat stratégique global à travers de nouveaux axes de coopération dans les domaines de la transition numérique, de l’énergie verte, des semi-conducteurs et de l’innovation, contribuant non seulement à la croissance des deux pays mais aussi à la consolidation d’une ASEAN résiliente et durable face aux incertitudes géopolitiques et économiques mondiales.

Un parc industriel VSIP à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA
Un parc industriel VSIP à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - La visite d’État à Singapour du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, revêt une portée particulière, ouvrant une nouvelle phase de coopération stratégique entre les deux pays.

Après plus d’un demi-siècle de relations diplomatiques, le Vietnam et Singapour s’imposent aujourd’hui comme l’un des partenariats les plus dynamiques et les plus efficaces de l’ASEAN. L’élévation officielle de leurs relations au rang de « Partenariat stratégique global » en 2025 constitue une avancée historique, témoignant d’un niveau élevé de confiance politique ainsi que d’une vision commune dans un contexte international marqué par de profondes mutations géopolitiques et économiques.

Selon l’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Trân Phuoc Anh, les deux pays se trouvent actuellement dans une phase de transition vers une nouvelle étape de développement. Selon lui, le Vietnam entre dans « une nouvelle ère d’essor national », tandis que Singapour poursuit également sa transformation afin de répondre aux nouveaux défis économiques et géopolitiques.

Cette dynamique se traduit par des résultats économiques significatifs. Fin août 2025, Singapour demeurait le deuxième investisseur étranger au Vietnam avec plus de 4.200 projets en vigueur et un capital enregistré total de 87,6 milliards de dollars.

Dans le même temps, le Vietnam est devenu le huitième marché d’exportation de Singapour, porté notamment par la forte croissance des échanges de machines, d’équipements et de composants électroniques.

La coopération bilatérale connaît désormais une évolution stratégique centrée sur l’économie numérique, la transition verte et l’expansion des investissements vers de nouvelles localités vietnamiennes.

À Vinh Long, Lawrence Chan, responsable de la gestion des parcs industriels VSIP du groupe Sembcorp, a réaffirmé la volonté de son groupe de partager son expertise en matière de zones industrielles vertes, d’énergies renouvelables, de solutions hydriques et de connectivité numérique.

Dans la province de Bac Ninh, Ang Wee Seng, directeur exécutif de l’Association singapourienne de l’industrie des semi-conducteurs, a également manifesté l’intérêt des entreprises singapouriennes de microélectronique pour le développement de chaînes de production au Vietnam.

Afin de faciliter les flux d’investissement, Singapour a annoncé, lors de la 19e Conférence ministérielle sur la connectivité économique Vietnam-Singapour tenue en octobre 2025, la création de la « Singapore Investment Unit » (SIU), conçue comme un guichet unique destiné à accompagner les entreprises. Un Programme d’échange sur l’innovation et les talents (ITES) a également été lancé.

Par ailleurs, la mise en service d’un centre logistique aérien prolongé à Phu Tho par le groupe vietnamien T&T et le groupe singapourien YCH illustre les efforts conjoints de modernisation des chaînes d’approvisionnement.

Dans le domaine de l’innovation, le Vietnam considère la science et la technologie comme des moteurs essentiels pour dépasser le piège du revenu intermédiaire.

Le professeur associé Duong Minh Hai, de l’Université nationale de Singapour, a souligné la complémentarité des deux économies : Singapour dispose d’un solide écosystème financier et de gouvernance, tandis que le Vietnam bénéficie d’un marché dynamique et d’une population jeune.Selon lui, la coopération future devrait évoluer d’un modèle d’« achat de technologies » vers un modèle de « co-développement technologique », dans lequel les deux pays mèneraient ensemble des activités de recherche, d’expérimentation et de commercialisation de nouvelles technologies.

Dans le domaine numérique, la plateforme « Tech Connect » est appelée à renforcer les liens entre les autorités publiques, les chercheurs et les entreprises afin de développer un écosystème national d’innovation.

Au-delà des intérêts bilatéraux, le rapprochement entre les deux pays contribue également au renforcement du rôle central de l’ASEAN.

L’ambassadeur Trân Phuoc Anh a souligné la nécessité pour le Vietnam et Singapour de coordonner étroitement leurs efforts afin de promouvoir la paix, la stabilité et le développement durable dans la région, tout en faisant de leur relation un modèle de coopération au sein de l’ASEAN.

La reconnaissance internationale du rôle croissant du Vietnam s’est également illustrée par l’invitation adressée au secrétaire général du Parti et président Tô Lâm à prononcer un discours principal lors du 23e Dialogue Shangri-La.

Selon l’ambassadeur de Singapour au Vietnam, Rajpal Singh, la participation du plus haut dirigeant vietnamien à ce dialogue témoigne également de la volonté du Vietnam d’assumer un rôle plus actif face aux incertitudes géopolitiques et géoéconomiques actuelles.

Il a réaffirmé le soutien de Singapour à une implication accrue du Vietnam dans ces domaines. - VNA

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