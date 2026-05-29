Politique

Cérémonie d’accueil officielle du dirigeant To Lam à Singapour

Le Vietnam et Singapour entretiennent des relations d’amitié et de coopération particulièrement dynamiques et substantielles en Asie du Sud-Est. Depuis plus d’un demi-siècle, leurs liens n’ont cessé de se renforcer et de s’élargir, faisant de leur partenariat un modèle de coopération au sein de l’ASEAN.

Le président singapourien, Tharman Shanmugaratnam (premier, droite), et son épouse, président la cérémonie d’accueil officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, et de son épouse. Photo: VNA
Le président singapourien, Tharman Shanmugaratnam (premier, droite), et son épouse, président la cérémonie d’accueil officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, et de son épouse. Photo: VNA

Singapour (VNA) – Le président singapourien, Tharman Shanmugaratnam, et son épouse ont présidé, dans la matinée du 29 mai, la cérémonie d’accueil officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, de son épouse et de la délégation vietnamienne de haut rang en visite d’État à Singapour.

Cette visite, qui se déroule du 29 au 31 mai, sera notamment marquée par une intervention du dirigeant vietnamien au Dialogue de Shangri-La.

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Le secrétaire général et président To Lam et le président singapourien Tharman Shanmugaratnam passent en revue la garde d'honneur. Photo : VNA

Le Vietnam et Singapour entretiennent des relations d’amitié et de coopération particulièrement dynamiques et substantielles en Asie du Sud-Est. Depuis plus d’un demi-siècle, leurs liens n’ont cessé de se renforcer et de s’élargir, faisant de leur partenariat un modèle de coopération au sein de l’ASEAN.

L’économie demeure le principal pilier des relations bilatérales. Singapour figure aujourd’hui parmi les partenaires économiques de premier plan du Vietnam et en est le deuxième investisseur étranger. Les investissements singapouriens couvrent de nombreux secteurs, notamment l’industrie manufacturière, les infrastructures, la logistique, l’immobilier, la finance, les hautes technologies et les services modernes. Ils contribuent activement à la croissance économique, à la création d’emplois et à la restructuration de l’économie vietnamienne. Le réseau des parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP) reste à cet égard l’une des illustrations les plus emblématiques de la coopération réussie entre les deux pays.

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Le secrétaire général et président To Lam, et des membres de la délégation singapourienne, à la cérémonie d'accueil. Photo : VNA

La visite d’État de To Lam revêt une importance particulière dans le contexte de la mise en œuvre du partenariat stratégique global entre le Vietnam et Singapour et devrait ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans les années à venir. -VNA

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