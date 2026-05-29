Politique

Le Vietnam met en avant son partenariat avec le Japon à l’OMC

Hanoï a exprimé son souhait de renforcer davantage la coopération avec Tokyo afin de tirer pleinement parti des accords de libre-échange au bénéfice du développement économique et du bien-être des populations des deux pays.

L’ambassadeur Mai Phan Dung s'exprime lors de la session. Photo: VNA
L’ambassadeur Mai Phan Dung s'exprime lors de la session. Photo: VNA

Genève (VNA) – La Mission permanente du Vietnam à Genève a pris la parole lors du 16e Examen des politiques commerciales (EPC) du Japon, un exercice organisé tous les trois ans dans le cadre du mécanisme de transparence de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Le Japon est la quatrième économie mondiale et un partenaire stratégique global du Vietnam. Cette relation a récemment été mise en lumière à l’occasion de la visite officielle au Vietnam de la Première ministre japonaise, Takaichi Sanae, au début du mois de mai.

Lors de son intervention, la mission vietnamienne a salué le rôle majeur du Japon dans le commerce international. Avec un produit intérieur brut (PIB) nominal de 4.200 milliards de dollars en 2024, le pays occupe une place de premier plan dans les chaînes de valeur mondiales grâce à une économie diversifiée, un haut niveau de développement et un environnement économique stable. Il demeure également l’une des principales sources d’investissements étrangers dans le monde.

Concernant la coopération multilatérale, le Vietnam a souligné la contribution active du Japon aux activités de l’OMC ainsi que sa participation à plusieurs accords commerciaux majeurs, dont l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), le Partenariat économique régional global (RCEP), l’Accord de partenariat économique Vietnam-Japon (VJEPA) et l’Accord de partenariat économique global ASEAN-Japon (AJCEP).

Hanoï a également exprimé son souhait de renforcer davantage la coopération avec Tokyo afin de tirer pleinement parti de ces accords de libre-échange au bénéfice du développement économique et du bien-être des populations des deux pays.

Sur le plan bilatéral, le Japon demeure le quatrième partenaire commercial du Vietnam et l’un de ses principaux investisseurs. Les investissements japonais se concentrent notamment dans l’industrie manufacturière, les infrastructures, l’énergie, les hautes technologies, les semi-conducteurs ainsi que les transitions numérique et verte. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 51,5 milliards de dollars en 2025, en hausse de 11,4 % par rapport à l’année précédente.

En amont de cette réunion, la Mission vietnamienne a soumis plusieurs questions concernant les politiques commerciales du Japon et a coordonné une intervention commune des pays de l’ASEAN mettant en avant le partenariat stratégique global ASEAN-Japon, le soutien de Tokyo à l’intégration économique régionale ainsi que son rôle en tant que quatrième partenaire commercial et cinquième investisseur étranger de l’ASEAN.

À cette occasion, l’ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, de l’OMC et des autres organisations internationales à Genève, a été invité à assumer le rôle de « discutant ». C’est la première fois qu’un représentant vietnamien se voit confier cette responsabilité, témoignant de la confiance accordée au Vietnam par le président de l’Organe d’examen des politiques commerciales et par la Mission du Japon.

Cette participation contribue à renforcer l’image du Vietnam en tant que membre actif et responsable de l’OMC, tout en favorisant le développement des relations bilatérales. Elle offre également l’occasion au Vietnam de contribuer davantage aux activités de l’OMC et de consolider son rôle ainsi que son prestige sur la scène internationale, conformément à la résolution n°59-NQ/TW du 24 janvier sur l’intégration internationale dans le nouveau contexte.
-VNA

#Examen des politiques commerciales #Japon #OMC #Mission permanente du Vietnam à Genève Japon
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