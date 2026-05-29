Politique

Quatre provinces vietnamiennes frontalières consolident leur coopération avec le Yunnan (Chine)

Les dirigeants des provinces vietnamiennes de Lai Châu, Lao Cai, Tuyên Quang et Diện Biên ainsi que ceux de la province chinoise du Yunnan ont réaffirmé, lors de la sixième conférence annuelle tenue le 29 mai à Kunming, leur volonté d’approfondir la coopération bilatérale dans de nombreux domaines, notamment les infrastructures frontalières, le commerce, le tourisme et les échanges entre les peuples, afin de contribuer au renforcement du partenariat de coopération stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Lai Châu, Lê Minh Ngân. Photo: VNA
Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Lai Châu, Lê Minh Ngân. Photo: VNA

Pékin (VNA) - Les quatre provinces frontalières vietnamiennes de Lai Châu, Lao Cai, Tuyên Quang et Diên Biên, ainsi que la province chinoise du Yunnan, ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération multidimensionnelle afin de porter leurs relations à un niveau plus approfondi, dans le contexte du développement positif du partenariat de coopération stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine.

La 6e conférence annuelle entre les secrétaires des Comités provinciaux du Parti des provinces vietnamiennes de Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang et Diên Biên et celui de la province du Yunnan s’est tenue le 29 mai à Kunming, capitale de la province chinoise du Yunnan.

L’événement était coprésidé par la province vietnamienne de Lai Châu et celle chinoise du Yunnan.

L'événement visait à évaluer la mise en œuvre des engagements conclus lors de la cinquième conférence annuelle et procédé à la signature du procès-verbal de cette sixième édition.

Selon les responsables présents, la coopération entre les provinces frontalières vietnamiennes et le Yunnan a bénéficié ces dernières années d'une attention soutenue ainsi que des orientations des autorités centrales et locales des deux pays.

Les deux parties ont activement mis en œuvre les accords conclus, consolidant les relations de bon voisinage et la confiance politique.

Elles ont également réglé rapidement les difficultés rencontrées dans leur coopération.

Les autorités ont également souligné que la souveraineté territoriale et la sécurité frontalière demeuraient globalement stables, tandis que les échanges économiques et commerciaux continuaient d’apporter des bénéfices concrets aux populations des deux côtés de la frontière.

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Wang Ning, membre du Comité central du Parti communiste chinois et secrétaire du Comité provincial du Parti du Yunnan, président du Comité permanent de l'Assemblée populaire provinciale. Photo: VNA

Dans son intervention, Wang Ning, membre du Comité central du Parti communiste chinois et secrétaire du Comité provincial du Parti du Yunnan, président du Comité permanent de l'Assemblée populaire provinciale a indiqué que les provinces concernées avaient mis en œuvre les orientations définies dans la déclaration commune des deux Partis et des deux États sur l’approfondissement du partenariat de coopération stratégique global Vietnam-Chine et sur la construction d’une communauté d’avenir partagé revêtant une portée stratégique accrue dans la nouvelle période.

Selon lui, les deux parties ont obtenu des résultats remarquables dans de nombreux domaines de coopération, contribuant ainsi à approfondir le partenariat de coopération stratégique global Vietnam-Chine dans la nouvelle phase.

Il a proposé de poursuivre le renforcement de la coopération dans les domaines du commerce, du tourisme, de l’agriculture, de la culture, des infrastructures et des échanges entre les peuples, afin de contribuer à la mise en œuvre des objectifs du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) et du 15e plan quinquennal de développement socio-économique du Parti communiste chinois.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Lai Châu, Lê Minh Ngân, a salué les propositions stratégiques formulées par Wang Ning.

Afin d’approfondir davantage la coopération entre les quatre provinces frontalières vietnamiennes et le Yunnan, Lê Minh Ngân a proposé plusieurs axes prioritaires, notamment la poursuite de la mise en œuvre effective des consensus de haut niveau entre les dirigeants des deux Partis et des deux États, le renforcement de la coordination entre les secteurs et les collectivités locales afin d’appliquer de manière concrète et efficace les accords déjà signés, ainsi que l’intensification des échanges entre les organisations du Parti, les autorités, les organisations de masse et les populations des deux côtés.

Il a également plaidé pour un renforcement de la coopération dans le développement des infrastructures de transport et des infrastructures frontalières, notamment à travers l’accélération des procédures visant à élever le poste-frontière de Ma Lu Thang (Vietnam) – Jinshuihe (Chine) au rang de poste-frontière international.

Les deux parties ont également été invitées à coordonner la mise en œuvre de projets de connectivité transfrontalière, dont le pont routier reliant Ma Lu Thang à Jinshuihe.

Le responsable vietnamien a par ailleurs appelé à renforcer la coopération concrète dans les secteurs de l’agriculture, du tourisme et de l’éducation et de la formation, ainsi qu’à poursuivre l’application effective des trois documents juridiques relatifs à la frontière terrestre entre le Vietnam et la Chine et des accords connexes.

À l’issue de la conférence, les secrétaires des comités provinciaux du Parti des provinces de Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Diên Biên et du Yunnan ont signé le procès-verbal de la sixième conférence annuelle.

Ils ont également assisté à l’échange de plusieurs documents de coopération conclus entre les services et collectivités locales des deux parties. -VNA

#Lai Châu #Lao Cai #Tuyên Quang et Diên Biên #Yunnan #coopération
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