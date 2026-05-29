Le dirigeant To Lam assiste à la cérémonie d'échange de documents de coopération entre le Vietnam et Singapour

Singapour (VNA) - Dans le cadre de sa visite d’État à Singapour, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, ainsi que le Premier ministre singapourien, Lawrence Wong, ont assisté, vendredi 29 mai, à la cérémonie de remise et d’annonce de documents de coopération conclus entre les ministères, secteurs et localités des deux pays.

Les documents de coopération signés comprennent : un protocole d'accord entre le ministère vietnamien des Affaires étrangères et la Division de la fonction publique de Singapour ; une déclaration conjointe entre le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce et le ministre singapourien chargé de l'Énergie et des Sciences et Technologies sur le renforcement de la résilience des chaînes d'approvisionnement ; un protocole d'accord entre la Cour populaire suprême du Vietnam et la Cour suprême de Singapour ; ainsi qu'un document définissant les termes de référence pour la coopération commerciale dans le secteur agroalimentaire entre les deux pays.

Les deux parties ont également procédé à l’échange d’un protocole d’accord relatif à la création d’un centre de recherche en fabrication avancée entre le groupe Becamex et l’Agence pour la science, la technologie et la recherche (A*STAR). Des certificats d’investissement ont par ailleurs été officiellement remis pour des projets de parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP) à Huê, Nghê An, Ninh Binh, Hai Phong et Hô Chi Minh-Ville.

En outre, un protocole d’accord sur la coopération éducative a été conclu entre le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation et l’Université technologique de Nanyang, parallèlement à un accord de coopération entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti d’action populaire (PAP) de Singapour

Le Vietnam et Singapour entretiennent des relations d’amitié et de coopération particulièrement dynamiques, substantielles et efficaces en Asie du Sud-Est.

Après plus d’un demi-siècle de développement, les relations bilatérales n’ont cessé de se consolider, de s’élargir et de s’approfondir, s’imposant aujourd’hui comme un modèle de coopération fructueuse au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). -VNA

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