Le haut dirigeant vietnamien rencontre le président du Timor-Leste à Singapour





Singapour, 29 mai (VNA) – Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a rencontré le président du Timor-Leste, José Ramos-Horta, à Singapour le 29 mai.



Le secrétaire général et président To Lam a félicité le Timor-Leste pour son adhésion officielle à l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), soulignant que cela représente une étape importante pour le Timor-Leste et pour le processus de développement de l'ASEAN, ouvrant une nouvelle phase de coopération et de connectivité renforcées entre le Timor-Leste et les pays de la région.



Le haut dirigeant a insisté sur l'importance que le Vietnam accorde à son amitié et à sa coopération globale avec le Timor-Leste, et se tient prêt à continuer de partager son expérience en matière de développement et d'intégration internationale, tout en collaborant étroitement avec le Timor-Leste au sein de l'ASEAN.



Pour sa part, le président Ramos-Horta a félicité le secrétaire général et président To Lam pour son élection à la présidence de la République et a exprimé son admiration pour les importants progrès réalisés par le Vietnam en matière de développement ces dernières années, ainsi que pour son rôle et son influence croissants dans la région et dans le monde.



Le président a affirmé que le Vietnam a toujours été un ami proche et un partenaire de confiance du Timor-Leste, et a exprimé l'espoir que le Vietnam continuera de partager son expérience en matière de développement socio-économique, de renforcement des institutions, de formation des ressources humaines et d'intégration internationale.



Le dirigeant a exprimé sa sincère gratitude au Vietnam pour son soutien précieux et indéfectible tout au long du processus d'adhésion du Timor-Leste à l'ASEAN.



Les deux dirigeants se sont félicités des progrès positifs accomplis dans les relations entre le Vietnam et le Timor-Leste ces dernières années, notamment des échanges réguliers de délégations et de contacts à tous les niveaux, qui ont contribué à renforcer la confiance politique et à élargir la coopération dans divers domaines.



Ils ont constaté que la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de l'agriculture, des télécommunications, de l'éducation et de la formation, ainsi que des échanges entre les peuples, continuait d'enregistrer des résultats positifs, jetant ainsi les bases d'un développement plus substantiel et efficace des relations bilatérales pour la période à venir.



Le président Ramos-Horta s'est félicité de l'ouverture de l'ambassade du Vietnam à Dili en avril 2026, la qualifiant d'étape importante qui donnera un nouvel élan aux relations bilatérales tout en facilitant des échanges plus étroits, une meilleure connectivité et la mise en œuvre effective de programmes de coopération spécifiques.



Abordant les orientations de la coopération future, les dirigeants se sont engagés à poursuivre la promotion des échanges de délégations et des contacts de haut niveau ; à renforcer l'efficacité des canaux de coopération entre le Parti, l'État et le Parlement, ainsi que les échanges entre les peuples ; à mettre en œuvre efficacement les accords conclus ; et à intensifier le partage d'expériences en matière de gouvernance, de développement et d'intégration internationale.



Les deux parties ont convenu d'élargir leur coopération dans les domaines où le Vietnam possède des atouts et où le Timor-Leste exprime un besoin important, notamment les télécommunications, la transformation numérique, l'agriculture, l'énergie, l'éducation et la formation, ainsi que le développement de ressources humaines hautement qualifiées.



Les dirigeants ont estimé que le renforcement des liens entre les entreprises, les collectivités locales et les populations des deux pays contribuerait à élargir la coopération concrète tout en aidant le Timor-Leste à accroître sa capacité à participer et à contribuer efficacement aux processus de coopération de l'ASEAN.



Les deux parties ont convenu d'élargir leur coopération dans les domaines où le Vietnam possède des atouts et où le Timor-Leste exprime un besoin important, notamment les télécommunications, la transformation numérique, l'agriculture, l'énergie, l'éducation et la formation, ainsi que le développement de ressources humaines hautement qualifiées.



Les dirigeants ont estimé qu'un renforcement des liens entre les entreprises, les collectivités locales et les populations des deux pays contribuerait à élargir la coopération concrète tout en aidant le Timor-Leste à accroître sa capacité à participer et à contribuer efficacement aux processus de coopération de l'ASEAN.



Échangeant leurs points de vue sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, les deux dirigeants sont convenus de renforcer les consultations et la coordination au sein de l'ASEAN, des Nations Unies et d'autres mécanismes multilatéraux, tout en collaborant avec les autres États membres de l'ASEAN pour consolider la solidarité, renforcer la connectivité intra-bloc et préserver la centralité de l'ASEAN face à une évolution régionale et internationale de plus en plus complexe.



Les dirigeants ont salué la confiance, la sincérité et le soutien mutuel que leurs deux pays ont cultivés ces dernières années et se sont engagés à poursuivre une étroite coordination afin de faire progresser les relations Vietnam-Timor-Leste de manière plus concrète et efficace, contribuant ainsi positivement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement durable dans la région.

À cette occasion, le secrétaire général et président To Lam a remercié le Premier ministre du Timor-Leste, Xanana Gusmão, d'avoir accepté l'invitation à participer et à prononcer un discours au Forum de l'avenir de l'ASEAN 2026, qui se tiendra au Vietnam en juin prochain.



Le secrétaire général et président To Lam effectue une visite d'État à Singapour du 29 au 31 mai. Durant cette visite, il a participé au Dialogue de Shangri-La le 29 mai et y a prononcé un discours d'ouverture, à l'invitation de Bastian Giegerich, Directeur général et PDG de l'Institut international d'études stratégiques (IISS). - VNA

source